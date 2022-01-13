防宗教財產淪私產 政院通過暫行條例解決借名登記

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（中央社記者陳俊華台北13日電）過去宗教團體不動產常以自然人名義登記，易發生產權糾紛。為保障宗教團體財產不淪為私產，行政院會今天通過暫行條例，宗教團體可在兩年內備妥相關文件，經審認權利歸屬後，辦理更名登記。

行政院會今天通過「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」草案，行政院發言人羅秉成在院會後記者會中轉述，行政院長蘇貞昌表示，宗教團體財產具有公眾財產性質，為處理既有宗教團體不動產借名登記問題，保障宗教團體財產權，避免公眾集資的不動產淪為私人所有，減少類似糾紛，有必要訂定本條例。

蘇貞昌說，這項草案送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

內政部民政司副司長鄭英弘表示，立法目的是因為宗教團體擁有的不動產，取得時可能還沒完成寺廟登記，或是受贈者無力負擔稅負、耕地不能登記等情形，才會以自然人名義登記；據統計，目前約有7500座廟宇、750公頃土地有這種情況。

鄭英弘說，這麼龐大財產久了之後很常有紛爭，為解決這個問題因此研擬條例，透過行政作為來釐清權屬、減少訟累，使公眾財產不致淪為私產。

處理機制部分，鄭英弘表示，條例通過後兩年內，符合條件、有需求的宗教團體可檢具相關證明文件提出申請，宗教主管機關受理後，經過審認、公告程序確認權屬後，再囑託地政機關辦理更名登記或是限制登記，以保全宗教團體的不動產。

鄭英弘指出，適用的宗教團體包括宗教財團法人、宗教社團法人、已登記的寺廟，未登記的寺廟則指已有整幢建物或已經在申請寺廟程序者；但神壇、未立案的教會堂、簡陋搭建的建築物並不適用。

內政部次長花敬群表示，宗教團體不能持有耕地，因此條例中不會讓宗教團體更名登記，而是以限制登記方式，避免第三人或繼承人移轉，產生新的爭議，耕地不會直接變更為非耕地；宗教團體不能擁有的不動產類別，都不會因為暫行條例通過後就可以，該繳的稅也一定都要繳，才能完成權利移轉。

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羅秉成說，早年有很多土地買賣沒辦法登記在寺廟，才會借名登記，但有時候會產生訴訟問題，例如出借名義的人，可能因遭強制拍賣而影響廟產；也有些人過世後，繼承的家屬認為那是他們的遺產，產生很多糾紛。因此要透過法律規定，確保廟產不會有糾紛。

內政部透過新聞稿指出，宗教團體與不動產登記名義人之間，如果有產權爭議，仍必須交由司法確定其權利歸屬，主管機關不會在登記名義人有異議的情形下，以行政作為將土地過戶給宗教團體。（編輯：蘇志宗）1110113