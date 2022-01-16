是否參與年底大選 陳建仁：學術研究是終生職志

（中央社記者邱祖胤台北16日電）前副總統、中研院院士陳建仁今天出席「研之有物」新書發表會，被媒體問到是否有意參與年底九合一大選，陳建仁表示，「學術研究是我的終生職志，我覺得應該回到我的最愛」。

陳建仁今天應時報出版社之邀，在誠品書店松菸店為中研院近期出版的書籍「研之有物：見微知著！中研院的21堂生命科學課」宣傳，他與中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良共同以「台灣的科學抗疫之路」為題，分享台灣的防疫政策。

陳建仁被媒體問到，現場謝世良稱讚陳建仁是台灣的第二座護國神山，可見大家對他的期待還是很高，是否會用這樣的高支持度來參與年底大選，當這次選戰的奇兵。

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陳建仁表示，自從2020年5月20日之後重回中研院，就展開許多國際合作計畫，也參加許多國際研討會，對中研院有很大的承諾，中研院也因為他具有美國國家科學院海外院士的資格，延長了他5年服務時間，所以他一定要實現自己的承諾，持續帶來更好的學術研究。

陳建仁說：「學術研究對人類健康的貢獻，就好像世良（謝世良）講的一樣，它所發現的東西，對人類的貢獻，絕對不會比政治人物來得少，可以造福人類的方式很多，學術研究是我終生的職志，公職服務同樣是我服務貢獻的選項，現在我覺得應該回到我的最愛。」（編輯：張雅淨）1110116