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趙天麟盼日本訂台灣關係法 中山泰秀：時機成熟

2022/1/18 13:40（1/18 15:31 更新）
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台日安保夥伴關係論壇18日在立法院透過視訊舉行，民進黨立委林靜儀（左）、王定宇（中）、趙天麟（右）等人出席。中央社記者郭日曉攝 111年1月18日
台日安保夥伴關係論壇18日在立法院透過視訊舉行，民進黨立委林靜儀（左）、王定宇（中）、趙天麟（右）等人出席。中央社記者郭日曉攝 111年1月18日
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（中央社記者王揚宇台北18日電）台日安保夥伴關係論壇今天登場。與會的民進黨立委趙天麟倡議，台灣與日本應該互訂日本關係法及台灣關係法；前日本防衛副大臣中山泰秀呼應，現在時機相當成熟。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇及中山泰秀主辦的台日安保夥伴關係論壇，今天在立法院透過視訊舉行，包括民進黨立委林靜儀、趙天麟及日本現任總務副大臣田畑裕明等人出席。

趙天麟說，台灣及日本面臨中國威脅，是命運共同體。有鑑於此，台灣與日本雙方應該互訂日本關係法及台灣關係法，提升雙方關係。

趙天麟說，台灣、日本關係法的內容可包括，加強雙邊各領域合作、建立各領域日常溝通平台、提升雙邊各領域及各部會對話層級、提升兩國駐外人員待遇，禮遇及豁免等。

中山泰秀指出，日本自民黨內部有年輕議員組成小組，研究台灣關係法，他也曾就該議題請教各國駐台機構，彼此交換意見。

中山泰秀指出，中國以武力及經濟試圖施壓各國、企圖改變現狀的情形下，不能沒有任何行動；日本應該要比照美國，制定相應的台灣關係法，而現在時機相當成熟，至於內容該如何撰寫，可以再討論。

田畑裕明則表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒下，台灣控制疫情的智慧及作法，值得日本學習，而台灣參加國際的衛生組織很重要，因此他支持台灣參加世界衛生組織。

林靜儀說，台灣和日本都是海洋國家，同享民主價值，民主國家間應思考如何跨過海洋，形成新的國際防禦、周邊防禦連線，相信台日間應有攜手合作的機會。另外，台灣過去面臨來自中國的假消息，因此希望能與日本在資訊安全等方面合作。

中山泰秀認為，在台日軍事安保關係上要共同舉辦演習，他覺得有些障礙，因為中國與日本有簽訂和平友好條約，把台日關係限定在文化、經濟等往來。

但是，日本與美國有日美安保條約，美國有台灣關係法，中山泰秀認為，以美國為中心的民主國家，在台灣有事的時候會力挺台灣，或許日本和台灣之間可以建立類似同盟的概念。

此外，中山泰秀指出，台日間也可以在網路、太空等領域加強合作，也包括加強情報交流、共同因應假訊息等。

王定宇表示，今天是第一場論壇，相信未來還會繼續舉辦，他提議台日間應建立互補夥伴關係，雙方在可行的政治體制下，在安全議題上分享情報，也可以在經濟、公衛政策等議題上合作，台灣與日本不僅是朋友，更是家人。（編輯：郭無患）1110118

台日安保夥伴關係論壇18日登場，與會的民進黨立委趙天麟（右）倡議，台灣與日本應該互訂日本關係法及台灣關係法。前左為民進黨立委林靜儀，中為民進黨立委王定宇。中央社記者郭日曉攝 111年1月18日
台日安保夥伴關係論壇18日登場，與會的民進黨立委趙天麟（右）倡議，台灣與日本應該互訂日本關係法及台灣關係法。前左為民進黨立委林靜儀，中為民進黨立委王定宇。中央社記者郭日曉攝 111年1月18日
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