胞弟張啟盟濫墾國有地案 張麗善隔空交鋒蘇治芬

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾、占有國有地案，民進黨立委蘇治芬昨深夜發文暗指公務員遭施壓。張麗善今天強調，一切依法行政，針對蘇治芬子虛烏有、挾怨報復的指控，她不再回應。

針對張啟盟濫墾國有地案，蘇治芬和張麗善昨天深夜分別在各自的臉書（Facebook）貼文，2人隔空交鋒，再度掀起話題。

張麗善今天早上出席114年全國運動會記者會並接受媒體聯訪，她強調，一切依法行政秉公處理，沒有所謂施壓，對於蘇治芬子虛烏有、挾怨報復的指控，影射特權或包庇，她不再回應。

蘇治芬昨晚在臉書貼文指出，張啟盟案件去年縣府承辦人曾上呈「移送法辦」公文至縣長室，結果被縣長退回；另前年縣府因張啟盟違反申請計畫內容，主管單位開罰共新台幣18萬元後就沒下文。

張麗善昨天深夜也在臉書貼文重申，縣府一貫的態度「依法行政」有違規就開罰，有違法就移送，縣長肩負的責任不會因為對象是誰而有任何改變，即便是自己的弟弟，若有違法之實，一樣從嚴處理。

張麗善指出，為讓外界信服縣府去年9月13日主動將張啟盟移送地檢署偵辦，尊重司法、監察院，若有違法，勿枉勿縱，從嚴從速辦理。

雲林地檢署去年12月依違反水土保持法起訴張啟盟夫婦，監察院依據民眾陳情分案調查，3名監察委員24日將到雲林縣現地履勘。（編輯：謝雅竹）1110118