立陶宛蘭姆酒遭中國拒收 台酒購入抵台1月底上市

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2萬多瓶由立陶宛生產的蘭姆酒去年底遭中國拒收，台灣菸酒公司義氣相挺，全數轉購入台灣，載運這批蘭姆酒的貨櫃輪18日晚間靠泊基隆港。中央社記者王朝鈺攝 111年1月18日

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（中央社記者吳佳蓉台北19日電）2萬瓶立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒日前全數轉購入台，並於昨天（18日）深夜抵達基隆港，台酒公司表示，將趕工製作中文標貼、包裝，1月底先趕出一部分少量上市。

立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 與我國關係深化並互設代表處，因而面臨中國施壓，去年12月2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒，遭中國拒收漂流海上，台酒公司3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣。

運送蘭姆酒的船班最早原定9日就能抵台，但受塞港影響，直到昨天晚間才終於抵達基隆港，終結漂流海上的命運。

台酒公司今天透過新聞稿表示，立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒，這幾天將先完成通關程序，之後送保稅倉進行包裝，預計1月底前將先趕出一批小量上市，讓民眾於農曆年前就有機會舉杯向立陶宛致意。（編輯：楊凱翔）1110119



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