立陶宛蘭姆酒遭中國拒收台酒購入 運抵基隆港拚月底上市[影]

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2萬多瓶由立陶宛生產的蘭姆酒去年底遭中國拒收，台灣菸酒公司霸氣全數購入，載運這批蘭姆酒的貨櫃輪18日晚間運抵基隆港。中央社記者王朝鈺攝 111年1月18日

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）2萬瓶立陶宛生產的蘭姆酒去年底遭中國拒收，台酒霸氣全數購入，今天深夜運抵基隆港。台酒表示，售價仍在討論，預估每瓶不超過新台幣1000元，首批希望趕在月底上市。

立陶宛深化與台灣關係互設代表處，卻遭中國大陸政經施壓，去年12月，2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國拒收，台灣菸酒股份有限公司3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，這批蘭姆酒今天由貨櫃輪載運，從中國大陸浙江省溫州港出發，晚間10時45分靠泊基隆港西17碼頭。

台酒公司副總經理廖志堅接受中央社記者電訪表示，這批蘭姆酒會先運到港口的倉庫報關，包含完稅等流程走完預計要3天才能出關，之後再運到台酒的倉庫，依法要在瓶身貼上產地、成分等中文標示，接著會再將酒放入紙盒內並裝箱，就可運出販售。

廖志堅指出，這批酒共2萬400瓶，每瓶0.7公升，酒精濃度37.5%，至於售價，內部還在討論，預估每瓶不超過1000元。台酒近期接到許多公司和團體提出大量採購意願，其中圓山飯店有意採購700瓶。

廖志堅表示，台酒正與通路商洽談銷售事宜，希望能趕在月底先推出一批，數量則未定，民眾可到酒類專賣店、台酒9處酒廠和3處啤酒廠的展售中心購買，大規模上市則要等到2月15日過後。

至於未來是否會與生產這批蘭姆酒的MV Group Production（MV公司）合作，廖志堅表示，台酒已蒐集相關資料並與MV公司聯繫，這間公司生產白蘭地、葡萄酒等許多酒品，台酒會持續討論並考量台灣民眾的接受度後，再與MV公司洽談後續合作事宜。（編輯：唐聲揚）1110118

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