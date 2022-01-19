監所管理透明化 民團籲改善外部視察小組運作

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（中央社記者林育瑄台北19日電）民團與時力立委邱顯智今天說，陽光是最好的防腐劑，監所的外部視察小組應更獨立運作、貫徹透明監督，在遴選機制上確保成員外部性，外部視察報告更肩負監所透明化的任務。

民間司法改革基金會今天在立法院舉行「落實外部獨立，貫徹透明監督」110年監所外部視察小組年度體檢記者會。

時代力量立委邱顯智說，監所的門一關上，外界就無法知曉內部狀況，而陽光會是最好的防腐劑；新的監獄行刑法、羈押法在民國109年上路，規定監所應獨立設立外部視察小組，成員涵蓋法律、公共衛生、犯罪防治等專家。

邱顯智表示，法務部矯正署為協助監所遴選外部視察小組成員，也建置人才庫，期待藉由具外部性、多元性、專業性的組織，發現監所不足、建議改善措施。

不過，全國51個矯正機構共有253位外部視察委員，非外界推薦至人才庫而擔任委員者比例超過9成，更有34個監所的視察小組沒有任何外部推薦委員。此外，目前的遴選機制無法確保委員外部性，法務部應依實施經驗檢討修正，讓外部視察制度越來越好。

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民間司改會監所制度改革小組召集人羅士翔說，各家監所的報告情況不一，有些仔細描述監所遭遇情況，也有些報告看來「令人遺憾」；而部分委員不公開姓名，讓人對視察小組的外部性與獨立性存疑。他提醒，去年雖因疫情，第1季到第3季超過100份報告在12月一次性公布，但民眾都有在仔細關注。

民間司改會也公布外部視察小組提出的幾項建議，包括應全面揭示各監所外部視察委員姓名、視察報告應肩負監所透明化任務、視察委員能藉此把掌握監所情況呈現給外界及外部視察程序應更重視收容人的訪談，並期待有一個更獨立的外部視察小組。（編輯：張良知）1110119