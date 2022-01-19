朱立倫：禁不起初選波折 全力協調出最強選將

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨今天召開中常會，中常委建議為避免年底地方選舉出現分裂，提名權應盡量集中由黨中央協調處理；黨主席朱立倫說，國民黨禁不起初選波折，會盡快協調。

國民黨在歷經四大公投、台中立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案失利後，對年底縣市長選舉不敢樂觀。與會者轉述，中常委謝坤宏、沈智慧等人在下午中常會指出，希望接下來不要出現太多初選分裂情形，建議提名權盡量集中由黨中央協調處理。

朱立倫在中常會中表示，國民黨禁不起初選波折，會盡快協調，農曆年後，提名小組會集中火力，支持各縣市最強的選將，把國民黨的內耗降到最低，火力集中到最大；在地方議題上，會以民生為主，國民黨有共同目標，針對民生議題發表整體論述。

朱立倫在致詞時提到，台中市立委補選後，民進黨對台中市長盧秀燕不斷攻擊抹黑，對宜蘭縣長林姿妙則意圖用尚未完成都市計劃的區段徵收案，混淆視聽、造成社會誤解；民進黨這兩天對雲林縣長張麗善家裡用地的攻擊，完全不合比例原則，目的就是要達到渲染、烏賊式的效果。

國民黨今天中常會也通過第21屆第1任中常委選舉時程及作業細則，中常委選舉1月27日至28日領表登記；3月5日投開票；3月8日前公告當選名單。中常委選舉選監委員會2月8日前通過候選人資格審查，候選人可於2月19日至3月4日進行競選活動。

對於1月23日中央委員選舉及3月5日中常委選舉，朱立倫說，近日疫情再起，大型聚會都取消，黨中央原本要辦的尾牙也取消，中央委員及中常委選舉期間，要以防疫為優先考量。

此外，朱立倫在中常會送聘書給新一屆中央廉能委員會召集人尹啟銘，朱立倫表示，廉能是國民黨對從政黨員的要求，國民黨會持續秉持廉能原則，讓民眾有感。他說，國民黨尊重司法，但民進黨不應以惡意的政治追殺與抹黑對待在野黨的地方首長，國民黨絕對不能接受雙重標準。（編輯：謝佳珍）1110119