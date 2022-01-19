台灣與比利時佛拉蒙區簽備忘錄 深化投資等合作

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外交部政務次長曾厚仁（圖）與比利時佛拉蒙區政府主席暨外事部秘書長碧寧絲透過視訊，以異地方式完成簽署台比佛拉蒙區政府合作架構備忘錄。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年1月19日

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（中央社記者王慶剛台北19日電）台灣與比利時佛拉蒙區政府今天完成簽署「台比佛拉蒙區政府合作架構備忘錄」，聚焦投資、再生能源、教育等6大項目，藉彼此優勢為雙邊關係注入更多動能。

外交部今天透過新聞稿表示，簽署儀式由外交部政務次長曾厚仁與比利時佛拉蒙區（Flanders）政府主席暨外事部秘書長碧寧絲（Julie Bynens）以視訊方式異地簽署並立即生效；台灣駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥及雙方相關部會官員在場見證。

外交部說，這項合作架構備忘錄整合台灣與佛拉蒙區原有在投資、再生能源、教育、就業及職業訓練、公共衛生及科學範疇的6項協定暨備忘錄，進一步建制完善雙邊的諮商機制。未來將據以定期檢視雙邊合作進展，並將研議擴大至數位經濟、網路安全等互惠互利的領域，展現台佛雙方優勢及互補領域的認同，以及持續深化合作的決心。

曾厚仁致詞表示，這次台灣與比利時佛拉蒙區政府在既有密切合作基礎上，簽署此合作架構備忘錄，開展雙方友好關係的新篇章，期盼未來透過聯合工作小組會議，定期檢視並擴大合作領域，將雙方夥伴關係推升到新高度。

曾厚仁說，台灣和佛拉蒙區都面臨氣候變遷與疫後復甦的挑戰，但也同時擁有高素質的人力資源、靈活的中小企業及創新文化，使雙方在生物科技、循環經濟、綠能等產業建立優勢，透過跨境合作為雙邊關係注入更多動能。

碧寧絲致詞表示，台灣與佛拉蒙區政府密切連結深具重要性，多年來緊密的經貿關係，以及自2014年以來陸續簽署6項協定暨備忘錄，皆顯示雙方關係更加穩固。此次合作架構備忘錄涵蓋各大領域，相信在聯合工作小組會議機制下，雙方關係將更上一層樓。

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外交部表示，比利時憲政體制特殊，包括佛拉蒙區的3個區政府可個別與外國政府締約及推動雙邊關係，各區制定通過的法令效力等同聯邦層級。佛拉蒙區與台灣關係友好密切，近年陸續就不同領域簽署個別備忘錄，2021年3月佛拉蒙區議會並首度以壓倒性票數通過「佛拉蒙區與台灣關係暨台灣國際地位」決議案，支持台灣國際參與及持續深化台佛雙邊關係。

外交部說，雙方企業交流熱絡，佛拉蒙區知名海事工程集團「楊德諾」（Jan De Nul Group）及「德美」（DEME Group）與台灣廠商合作參與離岸風電建設，另有「比利時跨校際微電子中心」（IMEC）與台積電等半導體業者合作研發高階晶片。雙方未來將持續深化合作，共同因應綠能轉型、關鍵產業供應鏈等全球挑戰。（編輯：謝佳珍）1110119