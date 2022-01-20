尼加拉瓜中斷FTA損台商權益 外交部：研擬權宜措施

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（中央社記者王慶剛台北20日電）尼加拉瓜去年12月與台灣斷交，並廢除與台灣簽署的FTA等協定，恐影響台商權益。外交部今天表示，政府已協調各部會，目前正研擬暫時性權宜措施，將於近日公告周知。

外交部國經司副司長邱陳煜上午在線上例行新聞說明會中表示，為協助台灣業者，經濟部已於去年12月20日，與外交部、財政部關務署、農委會與業者召開研商台尼自由貿易協定（FTA）因應會議，了解業者可能面臨的困難與意見。

針對業者盼給予緩衝期，邱陳煜表示，政府已納入考量。至於尼國停止核發優惠產證，財政部關務署也已向業者說明，在台尼FTA有效或過渡期內、尼方片面停發產證情況下，將研擬暫時性權益措施。目前關務署朝以「一般產證加上自我具結」的方向規劃，並將於近日公告。

他說，政府未來將協助業者拓銷或改向其他國家採購，例如今年1月15日生效的台灣貝里斯ECA（經濟合作協定）、台灣巴拉圭ECA第七號決議文，讓貝里斯龍蝦與巴拉圭漢堡牛肉進口台灣均享零關稅。

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邱陳煜指出，為協助業者維護權益，政府規劃過渡措施，並引導潛力市場布局。投資補助辦法部分，外交部訂有「鼓勵業者赴有邦交國家補助辦法」，雖然尼國跟台灣已經斷交，基於對台商信賴保護原則，還是會考慮合情合理合法的方式，協助申請補助。

尼加拉瓜去年12月10日宣布與台灣斷交後，尼國國會在12月15日就通過廢除與台灣簽署的協定，片面違反FTA廢止條款中180天的緩衝期規定，引發台商對於權益受損的憂慮。（編輯：楊蘭軒）1110120