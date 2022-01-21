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國民黨：結合在野力量下架民進黨 合作方式再討論

2022/1/21 10:54
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）前國民黨副主席郝龍斌拋出藍白合主張，國民黨秘書長黃健庭今天說，黨主席朱立倫說的非常清楚，國民黨應結合所有在野力量，在年底選舉下架民進黨；至於是何種方式，要再進一步討論。

黃健庭今天上午在國民黨組發會主委許宇甄陪同下，在中央黨部張貼「第21屆第1任中央常務委員會常務委員選舉」公告，預定3月5日舉行投開票。

對於郝龍斌呼籲在年底的台北市長選舉中，應要與民眾黨合作，黃健庭在受訪時說，朱立倫說的非常清楚，國民黨應結合所有在野力量，在年底選舉及以後的所有工作，都能團結一致；目標很清楚，就是要下架民進黨，至於要以何種方式，在什麼時間，做什麼事情，要再進一步討論。

是否擔心國民黨可能被分票，黃健庭則說，在某些地方，有可能會產生這樣的狀況，說不擔心是騙人的，因此合作的模式，是未來要共同討論的。

現場媒體追問，朱立倫是否曾徵詢參選高雄市長的意願，黃健庭表示，沒有。

國民黨中常委選舉於1月27日至28日辦理領表登記，中常委選舉選監委員會將於2月8日前通過候選人資格審查，候選人於2月19日至3月4日進行14天競選活動，3月5日投開票。（編輯：蘇龍麒）1110121

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