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莊豐嘉辭華視總經理 籲關心公共媒體與政治分際

2022/1/21 20:48
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（中央社記者王心妤台北21日電）華視總經理莊豐嘉今天在華視臨時董事會上主動請辭，他晚間在臉書表示，此次事件不單和個人去留有關，而是公共媒體與政治關係分際的重要議題，期待各界應更關心事件背後的價值。

中國國民黨立法院黨團18日指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時，態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團若不撤案，將召開記者會修理國民黨。

莊豐嘉19日在記者會上否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。莊豐嘉今天在華視臨時董事會上主動請辭，董事會一致通過。

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莊豐嘉今天晚間在臉書否認「嗆聲修理國民黨團」。他同時表示「我個人願意主動辭職，但同時建議董事會，將此次預算事件納入公民問責討論。」接著又說，「公廣集團不僅要回應政治力的需求，也要回應公共問責的需求。」

莊豐嘉指出，公共媒體資金來自政府預算，當然要接受國會監督，但是公共媒體的職責，同樣必須監督政府（包括立法院），兩者分際該如何看待，將會影響公廣集團發展。他期待之後能召開類似研討會，讓公眾與專家討論，「我的請辭，也就有它的價值和意義了。」（編輯：屈享平）1110121

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