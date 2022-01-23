慶祝世界自由日 世盟：台灣自由度超越英美法

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世盟中華民國總會理事長曾永權23日表示，美國智庫去年評比，台灣自由度超越英美法等國，成為最自由國家之一。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北23日電）世界自由民主聯盟中華民國總會今天慶祝2022世界自由日。世盟中華民國總會理事長曾永權表示，中華民國的民主法治和自由人權已有長足進步，美國智庫去年評比，台灣自由度超越英美法等國，成為最自由國家之一。

世界自由民主聯盟、世盟中華民國總會今天在台北國軍英雄館舉行2022世界自由日慶祝大會，世盟中華民國總會總會長饒穎奇、理事長曾永權，以及國民黨立委曾銘宗、林德福、溫玉霞、陳以信等人均到場參與，

曾永權表示，新冠肺炎史無前例是對人類的挑戰，各項防疫舉措會影響自由民主，但防疫與經濟發展孰重孰輕，這是疫情發生來一直困擾各國的難題。面對新冠病毒，顯見人類的脆弱，也對自由、民主社會發出警鐘，警告大家習以為常的自由正處在危險之中，切不可將自由、民主視為理所當然。

他指出，中華民國的民主法治和自由人權多年來已有長足進步，每年美國智庫「自由之家」對210個國家，進行自由度評比，台灣自由度已列為完全自由民主的國家，去年評比更超越英美法等國，成為世界上最自由國家之一。這是政府和全民長年努力的結果，成為舉世公認的榮耀和成就。

曾永權表示，世界自由民主聯盟自1993年起正式成為聯合國非政府組織的成員，多年來一直秉持聯合國籌設宗旨，推動各項NGO相關活動。因此世盟在今天慶祝世界自由日的同時，誠摯呼籲各國人民共同努力，一起為深化自由民主、促進世界和平共同奮鬥。

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曾銘宗則說，世盟對中華民國而言，兼具二軌外交的功能，對促進中華民國外交極具功效，是目前台灣在國際社會中對自由民主發展有相當貢獻的國際性民間社團，這是非常不容易的事；多年來世盟在政府支持下，已將自由民主的種子散播到世界各個角落。

曾銘宗指出，中華民國已成為世界上最自由的國家之一，在面對詭局多變複雜的國際情勢，世盟要加強深化自由民主、促進世界和平，讓中華民國成為自由民主的典範。（編輯：楊蘭軒）1110123