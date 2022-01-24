台獨聯盟：蔣經國是獨裁者 保台實則保蔣

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（中央社記者葉素萍台北24日電）台灣獨立建國聯盟今天指出，蔣經國「反共」，更是「獨裁者」，蔣經國「保台」實則「保蔣」，盼總統蔡英文在面對歷史與價值時，無時無刻以有助於歷史的釐清與台灣意識的深化為念。

總統蔡英文日前出席經國七海文化園區開幕典禮，引用蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共；面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

台灣獨立建國聯盟今天發布聲明稿表示，反對蔡總統將中華民國與台灣混用或合用。希特勒、佛朗哥等獨裁者皆是反共人士，「反共」無法因而具有統治正當性。不同意許多媒體所認為，蔡總統是在推崇蔣經國，綜觀蔡總統演講全文，顯然並無此意。

台獨聯盟說，相信蔡總統很清楚，再多的新史料，也很難逆轉蔣經國是個軍事獨裁者的定位。蔣經國雖口口聲聲反共，但並不支持民主、自由、人權，也是將蘇維埃式的統治手法，情報、監控、高壓等迫害人權手段帶入台灣的推手。

台獨聯盟表示，蔣經國掌權時期，軍警特務一把抓，不折不扣是警察國家、恐怖統治、極權國家的典型範例。不能忘記美麗島事件、林宅血案、陳文成被自殺等反民主、反人權事件，皆發生在蔣經國執政時期。

台獨聯盟認為，蔡總統犯了引喻失義的謬誤。兩蔣名為總統，實為帝王；作為蔣氏王朝的二世祖，蔣經國的「保台」，毋寧說是在「保蔣」；唯有確保台灣不落入中國掌握，蔣家的基業才能存續。（編輯:謝佳珍）1110124