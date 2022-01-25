國際疫情衝擊 總統：企業主助台灣經濟穩定成長

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總統蔡英文（右）25日在總統府接見第23屆國家建築金質獎及第18屆國家品牌玉山獎得獎代表，包括高鐵董事長江耀宗（左）、中油代理董事長李順欽（左2）等人。中央社記者鄭傑文攝 111年1月25日

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天說，在國際疫情衝擊下，台灣經濟能夠穩健成長，就是因為有許多優秀的企業主領導企業，不斷創造優質的產品，強化台灣的國際競爭力。

蔡總統上午在總統府接見第23屆國家建築金質獎及第18屆國家品牌玉山獎得獎代表。

蔡總統致詞提到，國家建築金質獎涵蓋了規劃設計、施工品質、以及公共工程等類別，除了透過表揚公共工程營造廠商，來肯定優良的公共工程，也希望藉此促進業者一起創造綠建築環境。

蔡總統說，每一件得獎作品都能讓台灣愈來愈好，也期待在政府和民間共同努力下，未來建築的設計能持續導入創新、節能工法、建材和設備，讓綠能產業、綠色生活，在台灣更加蓬勃發展。

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另外，她提到，國家品牌玉山獎則是台灣製造最重要的獎項，代表了兼具品質、品味、品牌的優質形象。

蔡總統指出，在國際疫情衝擊下，台灣經濟能夠穩健成長，就是因為有許多優秀的企業主領導企業，不斷地創造優質的產品，強化台灣國際競爭力，她要感謝大家的打拚，和政府一起打響Made In Taiwan的知名度，讓台灣製造受到國際肯定，讓台灣走向世界；希望大家持續努力，一起讓國家更好、更進步。（編輯：郭無患）1110125