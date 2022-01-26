查雲林張家農地開發案 3監委現勘將撰調查報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣長張麗善胞弟張啟盟夫婦涉侵占國有地、濫墾山坡地案，3名監察院委員26日前往雲林縣調查，並由縣府相關單位陪同現勘，原本荒蕪一片的山坡地現在野草蔓生。中央社記者姜宜菁攝 111年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）監察院委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容今天到雲林縣調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟夫婦涉侵占國有地、濫墾山坡地案，雲林縣府相關單位陪同，監委僅說現勘後了解更多，將回去撰寫調查報告。

張啟盟夫婦涉嫌違法濫墾及占用國有地案，雲林地檢署去年底依違反水土保持法起訴張啟盟夫婦；雲林縣政府日前收到監察院行文，監委原訂24日將現勘林地開發案，延期到今天下午現勘。

林盛豐、賴鼎銘、林郁容等人輕裝抵達，原本荒蕪一片的山坡地現在野草蔓生，部分區域堆置多個太空包，另外有沉沙滯洪池。

縣府水利處長許宏博和新聞處長羅楚東等人陪同，提供相關資料給監委並現場說明土地開發等細節。台聯黨前立委尹伶瑛也到場關心，同時準備相關資料給監委作為參考。

林盛豐等人要求記者不得跟隨，10多人徒步現勘逾1小時，林盛豐等3人面對記者追問不發一語，只說該看的、想看的都有看到，現勘後了解更多，將回去撰寫調查報告，未提到報告最快何時出爐。

羅楚東接受媒體聯訪時表示，縣府人員對於監委的詢問知無不言，並重申縣府的態度依法處置。

許宏博指出，縣府之前已提供監委相關事證和文件資料，監委今天現勘，核對當初的申請資料是否符合，由於全案調查中，不便發言。（編輯：陳仁華）1110126