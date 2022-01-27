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蔡總統：政府民間一起努力 用科技提升醫療品質

2022/1/27 14:30
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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天說，政府和民間一起努力，引進物聯網、人工智慧等科技，開發智慧醫療的照顧系統，用科技協助提升醫療品質；新的一年，面對新一波疫情的挑戰，她並特別拜託醫界持續在醫療、防疫工作上發揮專業、貢獻經驗。

蔡總統下午出席「2021 NHQA國家醫療品質獎頒獎典禮」。

蔡總統致詞提到，國家醫療品質獎透過獎項的表揚，不僅肯定個人與團隊成就，也促進台灣醫療品質的發展。在獎項中有很多不同評鑑項目，包括臨床技能的評比、醫療文獻的實證應用，鼓勵醫療機構結合不同方式，提升醫療照護的品質。

另外，蔡總統說，要向醫界表達最深感謝，過去這兩年，台灣能跟國際分享防疫經驗，除了全民團結防疫，更因為台灣長久以來具有穩健的醫療體系以及優良的照護品質，這是來自不同單位，所有醫界努力耕耘的成果。

她說，疫情期間對於遠距、低接觸的醫療模式，有更迫切的需求，這幾年來政府積極整合跨部會的資源，希望帶動整體精準醫療產業的發展。在醫界、生技界的支持之下，政府也和民間一起努力，引進物聯網、人工智慧等科技，開發智慧醫療的照顧系統，用科技協助提升醫療品質。

蔡總統並說，新的一年，面對新一波疫情的挑戰，她要特別拜託醫界持續在醫療、防疫工作上發揮專業、貢獻經驗。

此外，外界關切日本福島食品何時開放，不過，面對媒體喊話提問，蔡總統並未回應。（編輯：楊凱翔）1110127

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