賴清德讚賀錦麗大方友善 感謝美方提供過境禮遇

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副總統賴清德（中）28日在舊金山，由駐美代表蕭美琴（右2）、總統府副秘書長李俊俋（左2）、美國在台協會（AIT）主席莫健（右1）等人陪同，與美國僑界代表舉行視訊會議。中央社記者溫貴香攝 111年1月28日

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（中央社記者溫貴香舊金山28日專電）副總統賴清德特使團今晚與僑胞線上視訊，分享與美國副總統賀錦麗自然互動，並說，賀錦麗很大方、友善、對台灣很支持；他說，這次過境美國都得到安全、很爽快、很方便的過境禮遇，也對此表達感謝。

副總統賴清德以總統特使的身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職暨宣誓典禮。賴清德並與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動，留下台美副總統第一次在國際場合同框的畫面。

結束兩天訪問宏都拉斯行程，副總統回國過境舊金山，預計停留1晚，美國當地時間28日下午3時20分抵達，百餘名僑胞戴著口罩在他下榻飯店前搖旗喊著「台灣加油」，在謹慎防疫中熱情歡迎。

進入飯店後，副總統所率領特使團成員隨即展開PCR檢測，檢測結束後，副總統在駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋、美國在台協會（AIT）主席莫健陪同下與僑界代表的視訊會議。

賴副總統全程以台語致詞表示，雖然以線上形式，但僑胞們帶來的溫暖絲毫不減，感謝大家上線共同關心台灣未來的前途，感謝很多僑胞在飯店前歡迎，大家喊的口號與心聲，他永遠記在心裡，未來大家共同打拚，讓台灣更進步、更發展，在國際上得到更多的尊敬。

賴清德請大家用熱烈掌聲感謝莫健，從抵達美國，只要在美國境內，他都全程陪同，這次過境美國都得到安全、很爽快、很方便的過境禮遇，對此表達感謝。

他向僑胞們報告，這次出訪宏都拉斯受到很大的歡迎；不論總統或副總統甚至新任議長、部會首長都不約而同多次表達很珍惜與台灣的邦誼，期待未來與台灣深化合作，共同互相幫忙。

他也對與美國副總統賀錦麗在國際場合自然互動，充分展現美國副總統很大方、很友善，對台灣很支持，他也代表總統蔡英文感謝賀錦麗與美國政府長期對台灣堅若磐石的支持。

他說，很珍惜不論過境洛杉磯或明天在舊金山與美國政要的視訊會談，對國際社會最關切的重要議題，可以分享經驗與意見，這種交流可以讓美國政要知道台灣的努力、打拼，很願意參與國際社會貢獻力量，這也是很難得的機會。

他說，台灣的僑領、僑社或僑社成立的組織都充分發揮效果，除了直接將力量進入美國國會遊說之外，大家在美國打拚、有成就，得到別人的尊敬，創造就業機會，服務美國社會，特別是美國發生問題的時候如疫情，大家出錢出力，從事社區公益的工作，都是發揮台灣進步的力量。

他表示，台灣面對的挑戰還很多，請海外鄉親繼續支持台灣，一定有辦法一步一步走出去，將每一次的挑戰當作助力，讓台灣繼續進步。

他也藉機向大家拜早年，祝福大家身體健康、事業成功，家庭美滿，新的一年，虎年行大運。（編輯：蘇龍麒）1110128