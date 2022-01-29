蔡總統春節慰勉海巡人員 感謝守護國家安全

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）農曆春節將至，總統蔡英文今天前往嘉義慰勉海巡人員，肯定海巡人員在查緝毒品走私、防堵非洲豬瘟及執行各項救生救難工作的表現，感謝守護國人生命安全。

蔡總統上午至空軍嘉義基地參與F-16V殉職飛官陳奕公祭後，前往海巡署第五巡防區指揮部、第四岸巡隊、嘉義查緝隊及第十三海巡隊慰勉海巡人員，並瞭解新購置的行動救援車及ATV救援沙灘車、遙控式動力救生圈及手持式熱顯像儀、30P及60P救生艇等裝備。

蔡總統致詞時表示，在前段時間的戰機事故中，就有新購置的救援裝備投入到搜救任務中，藉這個機會，向參與搜救的弟兄姊妹表達最深的感謝。

蔡總統說，今天是春節連假第一天，她知道在此刻，全國各地的分署、海巡隊、岸巡隊、查緝隊，以及各外離島與東南沙指揮部，都還有很多同仁正在忍受著刺骨的寒風，堅守崗位，讓國人安心過年，「大家都辛苦了」。

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蔡總統說，過去一年，不論是查緝毒品走私、防堵非洲豬瘟，或是執行各項救生救難工作，海巡弟兄姊妹都有很好的表現，期許同仁們持續精進，守護國人生命安全；目前國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情依然嚴峻，在落實邊境防疫的同時也要注意自己的健康。

隨後，蔡總統頒發加菜金，感謝海巡人員辛勞付出。海洋委員會主任委員李仲威、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、海巡署署長周美伍、中部分署長張忠龍等人出席慰勞活動。（編輯：管中維）1110129