國民黨批缺蛋反應慢 農委會：最快3月底可恢復供應

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（中央社記者劉冠廷、王心妤台北29日電）國民黨今天表示，執政黨沒有針對春節物資供應做好「超前部署」，急著解禁福島核災食品，總統蔡英文擺明「輕民生」，農委會則對「缺蛋危機」反應慢半拍，逼得全台在春節前夕「鬧蛋荒」。

農委會副主委黃金城表示，缺蛋可能來自供應不順利，氣溫下降等因素，發現缺蛋後，已協調加工業者及蛋商釋出庫存，預估最快3月底可恢復正常供應。

近來蛋價偏高，民眾擔心缺貨。農委會副主委黃金城27日時說，因南部蛋源比較充分，會調度一部分往北部送，同時也從澳洲、美國進口，每週約60萬顆蛋，預估清明時蛋量就能恢復正常。

國民黨今天透過臉書表示，年節將近，餐桌上卻沒有蛋料理超商架上、菜市場攤販上演「缺蛋危機」，難道今年吉祥話要改成「剩蛋快樂」嗎。

國民黨認為，執政黨沒有針對春節物資供應做好「超前部署」，急著解禁福島核災食品，蔡總統擺明「輕民生」，農委會則對過年前的「缺蛋危機」反應慢半拍，逼得全台在農曆春節前夕「鬧蛋荒」，連蛋都不夠國人吃。

國民黨也表示，回顧2019年曾經缺蛋長達半年，當時農委會事前未及時掌握並積極調控，放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上，還粉飾太平的發布「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋的原因眾多」等新聞稿，還因此被監察院糾正。

國民黨指出，這次很明顯的，農委會並沒有得到教訓，應對措施也一變再變，難道民進黨治下，民眾想吃顆蛋也得自求多福嗎。（編輯：蘇龍麒）1110129