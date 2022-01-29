外交部發言人歐江安升格人妻 與台大教授共結連理

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外交部發言人歐江安（右）29日在美福大飯店舉行婚禮，夫婿潘國隆（左）為台灣大學機械系教授，總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮出席見證婚禮。中央社記者鍾佑貞攝 111年1月29日

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（中央社記者鍾佑貞台北29日電）外交部發言人歐江安今天在眾人祝福中完成人生大事，與台灣大學機械系教授潘國隆步入婚姻。外交部長吳釗燮和曾任外長的總統府秘書長李大維出席見證，新郎更特別錄製歌曲獻給歐江安，引爆全場掌聲。

歐江安與潘國隆中午在台北市美福大飯店舉辦婚宴，澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、加拿大駐台辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）及歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）等外國駐台外交官出席喜宴。

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歐江安2019年與潘國隆首次見面，2021年決定互許終身。後因工作及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，婚禮幾度延期，今天在防疫規定下舉行。

歐江安擁有台灣大學政治學系國際關係學士、美國哥倫比亞大學（Columbia University）政治學碩士學位。進入外交部服務後，曾兩度派駐紐約辦事處，負責聯合國事務工作，2019年出任外交部發言人，深獲吳釗燮信任。（編輯：張均懋）1110129