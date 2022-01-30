議員提名人爆酒駕惹議 民眾黨急修規定祭嚴格條款

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（中央社記者郭建伸台北30日電）網紅四叉貓爆料，指台灣民眾黨提名參選議員的林致兵和陳品杰有酒駕前科。對此，民眾黨今天透過聲明表示，堅決酒駕零容忍，決議參選人自提名日起，一旦發生酒駕一律撤銷提名，公職人員酒駕一律開除黨籍。

民眾黨公布議員參選被提名人名單，網紅「四叉貓」近日在臉書爆料，指提名參選新北市第6選區議員的林致兵曾於2014年酒駕被抓，酒測值0.47毫克；桃園市第1選區議員被提名人陳品杰則於2018年酒駕被抓，且2019年改名重新出發。

台灣民眾黨今天在臉書發表聲明，指依據黨內現行提名辦法，確實未將曾有酒駕行為及受緩刑、拘役、罰金宣告等情節者，列為限制參選條件；但酒駕是嚴重違法行為，堅決酒駕零容忍，絕不寬貸。

民眾黨表示，依據現行提名辦法，僅需提供無刑事紀錄證明者，以致於曾有酒駕行為者仍被提名，黨將虛心檢討以符合黨員期待。

民眾黨表示，黨內決議，凡經民眾黨推薦參選人員，自提名日起，一旦發生酒駕情事一律撤銷提名，已任公職者發生酒駕情事依法嚴懲送辦，不論輕重逕予開除黨籍。

民眾黨指出，中央黨部與組織部再次重申嚴禁酒駕情事，包含地方黨工及幹部，違犯者絕不寬貸。

民眾黨也指出，地方黨部推薦人選時，必須完整查核調查詳盡，務必透過各種管道，了解被推薦者背景；經推薦參選人員若刻意隱瞞犯罪或不良刑事紀錄，得撤銷其提名。（編輯：趙蔚蘭）1110130