駐土耳其代表處職訓培力計畫 助阿富汗婦女自立

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駐土耳其代表黃志揚（左）、土耳其紅新月會執行長阿爾坦（右）2日簽約，將推動「安卡拉弱勢及難民婦女之社會經濟培力計畫」，幫助弱勢及難民婦女自立。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月2日

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（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）駐土耳其代表處今天與土耳其最大人道援助非政府組織土耳其紅新月會簽約，投入弱勢及難民婦女職訓培力計畫，盼協助阿富汗等難民婦女儘早融入當地社會、自食其力。

「安卡拉弱勢及難民婦女之社會經濟培力計畫」簽約儀式今天在土耳其紅新月會（Turk Kizilay，即Turkish Red Crescent）安卡拉總部舉行，由駐土耳其代表黃志揚與土耳其紅新月會執行長阿爾坦（Ibrahim Altan）簽署。

為期11個月的這項計畫規劃援助200名弱勢及難民婦女，其中半數為落腳安卡拉的阿富汗婦女，計畫涵蓋土耳其語言、數位貿易、生產銷售、就業輔導、融資、烹飪等多元培訓課程，兼顧永續生技、社會融合及婦女協力等目標。

黃志揚在儀式後指出，婦女在家庭中扮演最重要角色，照顧著小孩和其他家庭成員，「如果媽媽接受培訓，學習諸如烹飪或是做生意的技能而能夠自立，她們的家庭將可直接受到幫助」。

族群融合是這項計畫一大目標。黃志揚提到，安卡拉省金山縣（Altindag）去年發生的衝突使得協助敘利亞、阿富汗難民儘早融入當地社會的工作更具意義而且刻不容緩。

金山縣去年8月11日發生以敘利亞人為目標的打砸搶，遭到煽動而走上街頭的群眾深夜對當地敘利亞移民商店和住家展開攻擊。事件凸顯出在疫情衝擊經濟下，促進族群融合已成土耳其難民措施的重要環節。

今天適逢農曆大年初二。黃志揚告訴阿爾坦，「初二回娘家」是華人社會的傳統。他希望辦理難民婦女培力人道援助計畫，讓受惠的弱勢婦女未來憑藉一技之長自立自足，有朝一日也能夠歸返故里。

土耳其已接納逾400萬難民，形成沉重負擔，包括台灣在內的世界各國應盡一分心力協助解決持續中的人道危機。

駐土耳其代表處指出，除了近11年來落腳的大量敘利亞難民之外，去年起又有新一波阿富汗難民進入土耳其。目前約有6萬阿富汗難民居住在安卡拉，協助這些阿富汗婦女職訓培力至關重要。

人道援助是台灣參與國際、貢獻國際的主要外交政策。近年來台灣政府及非政府組織在土耳其執行多項協助難民及弱勢族群的計畫，深獲土耳其各界肯定及感謝。

駐土耳其代表處曾經多次與土耳其紅新月會在人道議題上合作，例如去年辦理台灣糧米援贈案就是由土耳其紅新月會負責執行，代表台灣愛心的40噸秈米提供難民和弱勢族群，共有約80萬人受惠。（編輯：馮昭）1110202