原能會組食品輻射檢測國家隊 每年量能達7萬件

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（中央社記者曾智怡台北8日電）行政院今天宣布有條件解禁福島5縣食品輸台，原能會表示，全力協助食藥署落實邊境管制，為強化輻射檢測能力與量能，已籌組食品輻射檢測國家隊，每年檢測量能可達7萬件，為人民食安把關。

原能會下午發布新聞稿指出，自100年福島事故發生日起至111年2月7日止，每年檢測數量約介於1萬3000至1萬8000件，總檢測數量約18萬1948件，均符合台灣食品安全容許標準，也就是每公斤100貝克，相關資料由衛福部食藥署資訊公開。

國人關心食品輻射檢測量能，原能會表示，106年起針對日本食品檢驗，即由核能研究所建立食品專責的輻射分析實驗室，應用高精密純鍺偵檢器進行食品檢測，並取得國內財團法人全國認證基金會和食藥署的食品放射性檢測雙認證。

原能會指出，銫134與銫137核種總量分析能力，最低可達到每公斤1貝克，低於國內「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」每公斤100貝克的百分之一，更低於國際食品法典委員會（CODEX）訂定的可接受食品安全標準每公斤1000貝克的千分之一，確保可依國內外法規標準作嚴格檢驗。

原能會表示，參考歷年最大檢測數量約1萬8000件，若福島5縣進口食品檢驗預估數量每年為8000至1萬件，則每年需檢測數量共2萬6000至2萬8000件。

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經逐年強化檢測量能，現已聯合國內7家食品輻射檢測實驗室取得雙認證，其中一家正辦理中，籌組建立每年檢測量能可達7萬件的檢測國家隊，確保邊境食品輻射檢測量能充足。

原能會強調，將落實行政院食品安全邊境管制措施，於第一線為食品安全把關，並秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，為國人食品提供公正檢驗數據，讓國人安心享用安全無慮的食品。（編輯：張均懋）1110208