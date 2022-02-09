蔡英文提新春四目標 年底九合一部署優質人選

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民進黨9日召開中常會，這是開春後的第一次中常會，黨主席蔡英文發表新春談話；提出4大目標，包括讓台灣持續走向世界、尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式、社福政策再升級，以及針對年底選舉，部署優質人選，回應人民期待。中央社記者郭日曉攝 111年2月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨主席蔡英文今天提出今年四大目標，包括讓台灣持續走向世界、尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式、社福政策再升級，以及針對年底選舉部署優質人選，回應人民期待。此外，她也呼籲企業幫員工加薪。

民進黨下午召開農曆年後首次中常會，蔡英文發表新春談話，首先感謝過年期間依然堅守崗位、維持國家運作的相關人員；她說，去年台灣歷經許多挑戰，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊、立法院黨團、所有黨公職都全力以赴，努力拿出亮眼執政表現。新的一年也要持續讓民眾有更好生活。

蔡英文提出四大目標，第一、讓台灣持續走向世界。她說，去年台灣跟美國、日本、歐盟及歐洲國家，都有更緊密的合作交流；關於日本食品進口議題，昨天行政院已經宣布新的管制措施。她重申，政府一定會用比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制及各項配套措施，為食安嚴格把關。

她說，這個決定，就如同去年的公投結果，台灣人民向世界表達了，台灣願意接受國際標準，有決心解決困難貿易問題，迎向高標準的國際經貿體系。接下來，要繼續積極拓展國際經貿布局，跟全球民主夥伴深化各領域的合作關係，要讓台灣持續走向世界。

今年的第二個目標，蔡英文說，要尋找兼顧經濟與防疫的「台灣模式」，確保防疫新生活，繼續拚經濟。去年，在全體人民努力下，疫情受到控制，經濟也穩健發展，不僅經濟成長率創下11年新高，出口也連續18個月正成長。

她說，因為Omicron新型變異株衝擊，全球疫情仍嚴峻，新的一年，防疫還是首要之務。提醒大家持續做好各項防疫措施，繼續提高第三劑疫苗覆蓋率；政府防疫工作不會鬆懈。春節連假後更要密切關注本土疫情發展與全球疫情變化，動態調整防疫政策、超前部署防疫作為。

蔡英文表示，會尋找兼顧經濟和防疫的「台灣模式」，以對生活影響較小、達到最大防疫效果為目標，因應不同的疫情階段，採取最合適的防疫策略，持續提升台灣的防疫韌性。

她說，顧好疫情防線就是顧好經濟產線。確保台灣產業如常生產，也是保持台灣產業在全球產業鏈的關鍵地位。新的一年，會繼續強化半導體供應鏈，也會持續發展電動車、5G等產業，並且推動傳統產業升級、智慧生產，因應快速變動的世界經貿趨勢。

蔡英文說，面對國際通膨壓力，行政院已推動「穩定物價六大措施」，政府會繼續運用各種政策工具，確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨的衝擊。要讓人民可以顧健康，也安心拚經濟。

她表示，今年的第三個目標是社福政策再升級，擴大照顧人民。經濟成長的成果要與全民共享。今年軍公教人員調薪4%，民間業者也陸續響應，跟進調薪2%到5%。她要藉這個機會，呼籲企業界跟產業界，如果公司營收不錯，能夠幫員工加薪，讓政府和產業界一起照顧勞工。

蔡英文說，國中小學「班班有冷氣」政策，月底即將達成。8月育兒津貼將會再度提高，從新台幣3500元提高到5000元。此外，今年度的長照預算超過600億元是史上新高，會持續布建、增加長照服務據點。

今年第四個目標，蔡英文表示，就是部署優質人選，回應人民期待。今年底九合一大選，不分政黨的縣市首長都將面臨民意的檢驗。要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出、支持國家前進的台灣隊友，一起面對年底的考驗。

蔡英文說，除了縣市長選舉，也有許多生力軍願意參選縣市議員。身為有經驗、有能力的執政黨，有責任舉薦好的人才，為台灣打拚。從基層民代到縣市首長，民進黨會按部就班完成提名，部署優質人選，繼續為台灣服務。

她請大家再接再厲，團結打拚，創造更多成果，擦亮綠色執政、品質保證招牌，爭取更多認同支持，讓國家持續前進。（編輯：謝佳珍）1110209