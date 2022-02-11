確保魚叉飛彈戰力 台美飛彈檢修案延至2025年

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（中央社記者游凱翔台北11日電）台灣日前對美採購岸置魚叉飛彈系統，屆時交付後台灣將有4型魚叉飛彈，為了確保飛彈戰力，與美方過去簽有飛彈檢修合約，由美方人員駐台檢修，根據國防部最新公告，魚叉飛彈檢修合約已延長至2025年。

為強化國軍不對稱戰力，美國國防合作安全局（DSCA）2020年宣布軍售台灣100套魚叉飛彈岸置防禦系統軍售案，包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型訓練飛彈、411只集裝箱、100輛魚叉飛彈岸置防禦系統機動發射器運輸載具（發射車）及25輛雷達車，總額達23.7億美元。

由於台灣目前已擁有4型魚叉飛彈，分別是海軍「潛射型」UGM-84L、海軍「艦射型」RGM-84L、空軍「空射型」AGM-84L，若對美採購的「岸置型」RGM-84L抵台後，台灣將擁有空、潛、陸、艦射共4型魚叉飛彈。

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根據政府電子採購網昨天刊載的「更正決標公告」，各型魚叉飛彈的檢修合約（魚叉飛彈可修件檢修等4項）已延長至2025年9月，由於年限時間增長，金額由原本的新台幣3億9264萬5000元，增加至11億1268萬2707元。

軍方人士告訴中央社記者，目前與美方簽約的檢修合約，標的未包含最新對美採購的岸置魚叉飛彈，因此與美方討論合約內容後，決定將期限延長至2025年9月，並納入岸置魚叉飛彈，確保戰力能夠發揮。（編輯：蘇志宗）1110211