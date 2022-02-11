更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中研院領先全球 發表Omicron次世代mRNA疫苗
首頁 / 政治

內政部：預售屋逾期未完工 應依規定給付遲延利息

2022/2/11 18:13（2/11 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部11日表示，建商興建預售屋建案，若超過期限未完工，應依規定給付買方遲延利息，縣市政府也得依法要求限期改善。（中央社檔案照片）
內政部11日表示，建商興建預售屋建案，若超過期限未完工，應依規定給付買方遲延利息，縣市政府也得依法要求限期改善。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部今天表示，建商興建預售屋建案，若超過期限未完工，應依規定給付買方遲延利息，縣市政府也得依法要求限期改善，未改善者，最高可處新台幣150萬元罰鍰。

高雄一戶預售屋原定上月底交屋卻通知延後2年，且僅給消費者無息退款或等2年選項，引起民眾不滿。內政部今天對此發布新聞稿指出，建商這種作法已違反預售屋買賣定型化契約規定。

內政部說明，根據已公告的預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，買賣雙方在簽訂預售屋買賣契約時，應明確約定開工及取得使用執照完工的日期，以確保建商須如期完成興建，以利買方後續能如期順利辦理產權過戶與交屋入住。

內政部指出，建商在興建過程中，如有超過契約完工期限但未能取得使用執照完成興建，已構成遲延給付情形，依定型化契約規定應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數每日萬分之5計算遲延利息付予買方。

若建案超過完工期限3個月仍未取得使用執照，內政部說，買方有權解除契約，賣方除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金。

內政部表示，民眾如遇有延遲完工的履約爭議，可以向縣市政府消費者服務中心或消保官申訴處理，以維護自身權益。

內政部也提醒，建商應確實依定型化契約規定履行契約，如未依契約約定給付逾期完工的遲延利息予買方，縣市政府得依消費者保護法第36條規定要求限期改善，未改善者並可依第58條規定處最高150萬元罰鍰。（編輯：林興盟）1110211

延伸閱讀
財務槓桿投資客小心 央行打房8大關鍵問答一次看央行第4波打炒房 自然人第3戶以上限貸4成專題／房價居高不下兩大元凶 學者籲控管囤地與炒作內政部禁預售屋換約 賴正鎰：平穩地價才是當務之急
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族