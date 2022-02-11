內政部：預售屋逾期未完工 應依規定給付遲延利息

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內政部11日表示，建商興建預售屋建案，若超過期限未完工，應依規定給付買方遲延利息，縣市政府也得依法要求限期改善。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部今天表示，建商興建預售屋建案，若超過期限未完工，應依規定給付買方遲延利息，縣市政府也得依法要求限期改善，未改善者，最高可處新台幣150萬元罰鍰。

高雄一戶預售屋原定上月底交屋卻通知延後2年，且僅給消費者無息退款或等2年選項，引起民眾不滿。內政部今天對此發布新聞稿指出，建商這種作法已違反預售屋買賣定型化契約規定。

內政部說明，根據已公告的預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，買賣雙方在簽訂預售屋買賣契約時，應明確約定開工及取得使用執照完工的日期，以確保建商須如期完成興建，以利買方後續能如期順利辦理產權過戶與交屋入住。

內政部指出，建商在興建過程中，如有超過契約完工期限但未能取得使用執照完成興建，已構成遲延給付情形，依定型化契約規定應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數每日萬分之5計算遲延利息付予買方。

若建案超過完工期限3個月仍未取得使用執照，內政部說，買方有權解除契約，賣方除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金。

內政部表示，民眾如遇有延遲完工的履約爭議，可以向縣市政府消費者服務中心或消保官申訴處理，以維護自身權益。

內政部也提醒，建商應確實依定型化契約規定履行契約，如未依契約約定給付逾期完工的遲延利息予買方，縣市政府得依消費者保護法第36條規定要求限期改善，未改善者並可依第58條規定處最高150萬元罰鍰。（編輯：林興盟）1110211