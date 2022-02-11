民眾黨祭禁酒駕特別條款 若發現就撤銷提名

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（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣民眾黨議員參選人日前爆出酒駕爭議。民眾黨今天公告「被提名人禁酒駕特別條款」，明定酒駕行為者不予提名，提名後發現酒駕者得逕為撤銷提名，而酒駕條款預計16日送中央委員會決議通過。

網紅四叉貓日前爆料，指民眾黨提名參選新北市第6選區議員的林致兵及桃園市第1選區議員被提名人陳品杰有酒駕前科，引發外界關注。為弭平爭議，民眾黨昨天表示，林致兵已宣布退選，陳品杰則是退黨。

民眾黨今天在官網公告選舉決策委員會決議修正2022年地方公職人員選舉提名辦法第4條。

內容指出，近來黨提名人因酒駕紀錄，導致社會觀感不佳，且為補強原訂提名辦法不足，符合黨性基調，特別增列「被提名人禁酒駕特別條款」。

民眾黨酒駕條款指出，有酒駕行為者不予提名，提名後發現酒駕者，民眾黨得逕為撤銷提名；酒駕行為包括駕駛任何交通工具，無論屬刑事或行政不法，包括但不限於遭行政裁罰、刑事處罰、緩起訴或緩刑者。

酒駕條款指出，被提名人因酒駕行為而拒測者亦得撤銷提名，若在國外地區酒駕，經當地行政或司法機關認定後亦同。

民眾黨也開放一個網路表單，讓黨員及非黨員都能對禁酒駕特別條款發表意見。

民眾黨發言人張清俊受訪表示，主席柯文哲對酒駕深惡痛絕，民眾黨堅持酒駕零容忍，昨天晚上選決會已達成禁酒駕特別條款共識，預計16日的中央委員會議將通過。

張清俊表示，雖然法律不溯及既往，但已提名者若被發現酒駕行為，民眾黨中央黨部也將處理。（編輯：蘇龍麒）1110211