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林崑海病逝 王定宇：宛如失去第二個父親

2022/2/15 16:54（2/15 17:16 更新）
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三立媒體集團董事長林崑海病逝，豎靈高雄靜思園，他的子女們15日下午披上孝服進行法事，依禮下跪上香。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
三立媒體集團董事長林崑海病逝，豎靈高雄靜思園，他的子女們15日下午披上孝服進行法事，依禮下跪上香。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）三立媒體集團董事長林崑海病逝，豎靈高雄靜思園。市長陳其邁在防疫會議後趕到上香；湧言會成員午後紛紛前來弔唁，民進黨立委王定宇更稱海董病逝「宛如失去第二個父親」。

三立今天發布聲明，林崑海昨晚10時28分病逝於高雄榮總，享壽70歲。政壇上人稱「海董」的林崑海豎靈在高雄市立殯儀館旁靜思園，現場工作人員中午陸續進場布置，擺放照片與靈堂前政商人士致贈花籃，第一個送來花籃為桃園市長鄭文燦致贈的「典範猶存」。

林崑海為民進黨內湧言會精神領袖，多名派系成員如立委趙天麟、王定宇、林楚茵等在中午後紛紛到場弔唁，並跟家屬親友討論治喪事宜。陳其邁也在下午3時多結束防疫會議後趕抵上香致意，但他並未受訪；另外，包括立委邱議瑩、李昆澤、高雄市議員康裕成、前高雄市副議長蔡昌達等人也都到場致意。

王定宇致哀後以湧言會發言人身分接受媒體聯訪表示，「林崑海董事長離開我們，對國家來講，失去了一個熱愛台灣本土的企業家；對湧言會來講，則是失去一個長期提攜我們、長期給我們意見、栽培我們的好長輩」。

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王定宇感性指出，對於自己來說，因為父親很早就離世，這次就像第二次失去了父親（林崑海），相信此刻家屬更加難受，所以第一時間湧言會相關成員到場，陪伴董事長夫人和家屬。

林崑海配偶張秀和妻舅、三立總經理張榮華一直在現場處理後事，在遺照中午送達後，靈堂也隨即布置完成，2子1女披上孝服進行法事。張秀離去時因情緒激動要靠旁人攙扶，過程中頻頻拭淚神情哀戚。（編輯：孫承武）1110215

三立媒體集團董事長林崑海罹癌病逝，豎靈高雄靜思園，包含行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等各界人士15日上午起紛紛送花籃致哀。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
三立媒體集團董事長林崑海罹癌病逝，豎靈高雄靜思園，包含行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等各界人士15日上午起紛紛送花籃致哀。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
三立媒體集團董事長林崑海病逝，豎靈高雄靜思園，遺孀張秀（前左）15日祭拜完向媒體致意後，便在旁人攙扶下離場，過程中不時拭淚，難掩哀戚。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
三立媒體集團董事長林崑海病逝，豎靈高雄靜思園，遺孀張秀（前左）15日祭拜完向媒體致意後，便在旁人攙扶下離場，過程中不時拭淚，難掩哀戚。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
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