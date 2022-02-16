福島5縣食品解禁 藍籲建立核食受害補償機制

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）政府將開放日本福島5縣食品進口，國民黨今天邀醫界人士召開記者會，呼籲民眾不買、不吃，副秘書長王育敏說，應建立核食受害者補償機制。

國民黨今天舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會，副秘書長王育敏表示，最新民調顯示，55%民眾不會購買日本核食，這表示民眾存有疑慮，雖然政府有把關3原則、3配套，但有48%民眾對把關機制沒有信心。

王育敏說，很多家長擔心孩子吃到含輻射食品，因此國民黨主張修訂學校衛生法，禁止福島5縣水產品、乳製品、嬰幼兒食品，日本其他縣市的高風險食品則要逐批檢驗，並建立核食受害者補償機制。

與會的放射科醫師陳復華表示，輻射劑量在人體會累積，民眾面對核食，能不接受，就不要接受；雖然吃了福島核食，不會有立即性危險，但累積下來是否對身體健康有影響，未來需要觀察。

沈采穎說，建議政府建立核食受害補償機制，由廠商繳交營業額的1到2%作為救濟金；同時面對日本進口的食物，應標示可能含有輻射的警語，提醒民眾注意，否則未來台灣很可能會是全球癌症死亡率最高的國家。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，中央與地方檢驗把關應要一條心，他能理解中央政策要符合國際潮流，但地方若採取較嚴格的把關標準，中央不能以違反規定來否決。（編輯：謝佳珍）1110216