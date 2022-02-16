談湧言會未來 王定宇：會更加團結、茁壯

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）三立媒體集團董事長林崑海辭世，湧言會立委王定宇說，湧言會將繼續團結、茁壯，絕不會讓期待他們的人有所失望，即將到來黨職改選及年底大選，有信心爭取更多席次。

林崑海是民進黨新興派系湧言會的精神領袖，今天移靈至高雄市立殯儀館旁的八鳳會館，舉行入殮儀式，王定宇等人前來協助及見最後一面，並接受媒體聯訪。

王定宇說，湧言會的成立，從命名到組織都是集體決策、集體領導，林崑海是精神導師、領袖，但湧言會從籌辦、定名到決策模式，林崑海並無參與，他的辭世令人傷心，但湧言會會持續茁壯、團結，不讓他失望、漏氣。

王定宇說，面對即將到來的民進黨中央到地方的黨職改選及年底大選，湧言會有信心爭取更多席次，絕不讓期待他們的人有所失望。他說，林崑海身體不適這1、2年，湧言會有心理準備，也做了因應，只是這刻來臨，還是很難消化。

王定宇也對外界傳出的跳船潮做出澄清，他強調，這是錯誤解讀，被指涉的人原本就不是成員，是合作對象，說「跳船」對當事人造成困擾，也不公平。

王定宇說，湧言會也會持續與其他派系做出最友好的互動，湧言會沒有年底縣市長候選人，「我們人緣滿不錯的」，不是會影響其他派系運作的團體。

他也強調，三立媒體集團是自主經營的獨立媒體，任何團體都無法給予意見，臆測湧言會與三立的關係，是無稽且無聊。電視台重要的是收視率，三立在新聞和政論節目處理上，從沒派系考量。（編輯：黃世雅）1110216