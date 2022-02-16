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首頁 / 政治

駐匈牙利代表劉世忠：台灣將強化與中東歐關係

2022/2/16 20:16（2/16 21:02 更新）
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（中央社記者林育立柏林16日專電）駐匈牙利代表劉世忠昨天在安德拉希布達佩斯大學演講時表示，台灣透過民主深化和產業升級等方式因應鄰國的威脅，台灣視中東歐為可能的合作夥伴，將強化與這個區域的關係。

劉世忠15日應安德拉希布達佩斯大學（Andrássy University Budapest）邀請，以「台灣在國際社會的戰略角色」為題發表演講，由曾任德國外交官的教授克瑞夫特（Heinrich Kreft）主持，吸引數十名師生旁聽。這所私立大學是德語國家以外唯一完全用德語授課的大學。

劉世忠在演講時分析台灣在半導體製造的地位、維護台海和平的努力、民主成就，以及歐盟和歐洲議會支持與台灣深化關係和力挺立陶宛強化對台關係的行動。

來自烏克蘭和德國的學生詢問，台灣如何因應惡鄰軍事併吞的威脅。對此，劉世忠表示，台灣主要透過民主深化、產業升級、分散市場、強化國防和防疫成績等方式，爭取世界的認同和夥伴的肯定。

他說，近來台灣視中、東歐各國為投資合作的夥伴，將透過新政策強化雙邊關係。

匈牙利最近疫情減緩，大學逐步開啟實體教學活動，劉世忠計劃到各大學和智庫巡迴演講，讓更多匈牙利民眾認識台灣。（編輯：馮昭）1110216

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