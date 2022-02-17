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台灣申請加入CPTPP
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台灣申請加入CPTPP3/186

CPTPP資深官員會議18日召開 是否討論台入會案受矚

2022/2/17 09:54（2/17 10:07 更新）
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CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（中央社製圖）
CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（中央社製圖）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國，貿工部官員今天表示，18日將召開CPTPP資深官員會議，討論相關工作事項；至於是否觸及台灣、中國入會申請案，則要看明天會議的情況。

媒體先前報導，台灣去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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）後，CPTPP將在17日召開執委會，以視訊會議討論台灣、中國與厄瓜多3國的新入會申請案。

不過，新加坡貿工部常任秘書林明亮今天在一場線上記者會回覆中央社記者提問時表示，明天將召開CPTPP資深官員會議，而非執委會，執委會將在今年稍晚開會。

至於是否討論台灣、中國入會申請案，他僅表示，要看明天會議的情況，無法事先預測。

對於媒體詢問明天會議議程，林明亮說，主要處理CPTPP相關工作事項。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。今年由新加坡擔任輪值主席國。

去年9月中國、台灣相繼遞件申請加入CPTPP，入會案今年是否有進展，備受關注。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員梅農（Jayant Menon）認為，今年首次CPTPP執委會很可能會討論台灣、中國的申請案。

他分析，台灣日前決定有條件解禁日本福島等5縣食品將強化日本對台灣加入CPTPP的支持，「這很關鍵」。（編輯：周永捷）1110217

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