福島食品解禁 蘇貞昌：依法校園膳食要用在地食材

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（中央社記者賴于榛台北11日電）國民黨考慮修法，防止核食進校園。行政院長蘇貞昌今天表示，學校衛生法明白規定要用在地食材，且台灣產品優秀、新鮮、價格合理，多年來都鼓勵用在地食材，請民眾放心。

行政院日前宣布日本福島5縣食品有條件解禁，蘇貞昌今天視察原能會核研所「食品放射性檢測樣品計測實驗室」，會前受訪做以上表示。

總統蔡英文與日本前首相安倍晉三1月曾電話聯繫，就日本食品管制措施、台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等議題交換意見。蘇貞昌說，安倍晉三清楚表示，台灣合理開放安全的日本食品進口，是跨越加入CPTPP最重要的障礙，可見政府做對了。

蘇貞昌說，政府一定嚴格依照科學證據把關，讓民眾食安滴水不漏，今天視察核研所也是要向民眾報告，台灣有最專業人力、機密儀器，檢驗量能1年超過7萬件，遠比要檢驗的相關樣品多，相關檢驗會比國際更嚴格、更好。

國民黨主席朱立倫曾指出，接下來會積極討論學校衛生法，保障學童不會吃到核食。蘇貞昌說，學校衛生法明白規定要用在地食材，且台灣產品優秀、新鮮、價格合理，多年來都鼓勵用在地食材，海關也會嚴格檢驗，政府雙重把關請民眾放心。

學校衛生法明定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

另外，多名內閣官員被點名參與年底選舉，蘇貞昌說，部會首長受到民眾肯定、重視，他與有榮焉，不過選舉還是要尊重個人意願、人生規劃。（編輯：謝佳珍）1110211