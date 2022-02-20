陳佩琪：柯文哲市長卸任後將積極準備選總統

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市長柯文哲將在年底卸任，妻子陳佩琪今天表示，柯文哲2020年就曾想過參選總統，但因不想棄市民而去而放棄，待他卸下市長職務後，將積極準備選總統。

陳佩琪今天在臉書發文表示，這幾天突然看到新聞和政論節目都在談論「2024年想把柯文哲送進總統府」這句話，但柯文哲已經說過好幾次，他是直接準備選總統，不曉得為什麼這句話會被如此熱烈討論。

陳佩琪回顧，2019年9月，柯文哲曾問她登記參選2020總統大選一事，她當時回應「你自己決定就好，決定了，我就支持。」後來，柯文哲放棄登記，理由是那時他才連任台北市長不久，不想棄市民而去。

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陳佩琪指出，柯文哲今年底卸下市長職務後，當然是積極準備選總統，「不然呢？」柯文哲若不選才是新聞，且他要選，民眾黨員當然支持，她作為老婆也不例外。參選是人民的權利，選得上、選不上則是另一回事，真不知道名嘴和新聞底下留言怎會罵成這樣。

台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如日前遭報導「摸頭」黨代表，想主導年底選戰。蔡壁如對此在臉書貼出和黨代表對話照片，表示民眾黨成立的目的，就是為了將柯文哲送進總統府，相信所有的黨員、黨代表，也都有同樣的信念。（編輯：張銘坤）1110220