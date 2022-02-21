地方禁萊豬釋憲辯論 北市國民黨團籲維地方自治

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）憲法法庭明天將針對萊豬零檢出地方條例釋憲案召開言詞辯論庭。台北市議會中國國民黨團和政大法律系教授廖元豪今天齊呼，地方政府有權維護民眾食安權益，籲大法官公正審判。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美豬（萊豬）於民國110年元旦起開放進口，行政院於109年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。包括台北市議會、台南市議會、台中市議會和嘉義市議會都聲請釋憲。

憲法法庭訂於明天上午9時30分召開言詞辯論庭，並邀聲請人和衛生福利部等相關機關說明。

台北市議會國民黨團今天也舉行記者會呼籲中央勿扼殺地方自治、開民主倒車，眾人高呼「捍衛食安！大法官加油」口號。

黨團書記長王欣儀首先表示，釋憲法庭明天開庭，目前15名大法官中，有多達11人都是總統蔡英文所提名任命，且發現大法官還特別納入雙方（中央政府、地方市議會）「都沒有提出爭執」的題目事項，加入自治條例涉嫌違反「國際法、構成國際貿易障礙」的問題。

王欣儀說，這令人憂心是否有政治力的介入，釋憲法庭能否進行客觀、獨立且公正的審判。

她認為，繼萊豬之後，日本福食也隨之解禁，兩者問題一體相關，但地方的食安自治條例並未涉及任何進口規定，只是在市內販售的限制而已，若未來只要和任何中央進口政策有所牴觸，即可片面宣告地方自治條例無效，將嚴重戕害中央、地方「權力分立」的民主核心價值。

與會的廖元豪緊接著表示，自己並非國民黨員，但相當關心食安和地方自治問題，認為大法官任重道遠，因為行政院函告萊豬案無效一舉相當粗暴，只有憲法法庭可抑制其作為。

廖元豪指出，針對地方政府對食安訂定較嚴格標準的爭執點，認為是符合地方制度法容許內容，且大法官以前在第738號曾做過類似解釋，地方政府針對網咖和電動玩具店可較中央訂定更嚴格的標準。

他說，行政院如今卻要將萊豬案硬拗成食品安全為中央事項，實際卻屬國際貿易、進出口問題範疇，認為地方政府若為民眾安全和健康都可訂定更嚴格標準，同時質疑中央容許萊豬進口，卻禁止在軍中和學校等處食用，批評中央函告無效手段偏頗，大法官應嚴格審查此案是否未兼顧地方自治權限。

台中市議會國民黨團執行長黃健豪也到場聲援，他指出，釋字第738號涵義為地方政府有權訂定（電子遊藝場）更嚴格標準規範，食安問題同樣也是維護市民權益，地方自治規範應無違法，希望大法官可以秉持權力分立原則，不要成為幫行政院解釋的下屬機構。

現場台北市議員秦慧珠、汪志冰、徐巧芯、王鴻薇、游淑慧和張斯綱也都陸續表示，憲法法庭辯論關乎食安、中央和地方法律問題，包括藍綠執政縣市議會都提出釋憲。

他們呼籲，大法官千萬不能為政治服務、背書而成為橡皮圖章，應秉持良知維護人民權益，「未來地方自治能否繼續走下去，明天是關鍵一步」，否則地方政府未來只能執行中央命令，無權保護自己的市民，希望憲法法庭能依法體現中央和地方分權制度。

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王欣儀最後還秀出高中「公民與社會」教科書指出，內容寫到中央和地方政府的權限劃分，地方自治團體可自行立法、負責規劃和執行政策，並舉台中市政府針對電子遊戲場業管理條例訂定自治條例說明，同理地方政府也有權捍衛食安問題，呼籲大法官應捍衛人權和民主核心價值。

萊豬零檢出地方條例釋憲案明天進行言詞辯論庭，這也是憲法訴訟法於今年1月4日施行以後第2件言詞辯論案件，首件為1月17日舉辦的原住民身分法釋憲案。（編輯：張銘坤）1110221