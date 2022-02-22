法國外長強調台海和平 外交部：國際高度共識

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（中央社記者王慶剛台北22日電）法國外長勒德里安近期受訪表示，為維護台灣海峽穩定，有做好採取行動的準備。外交部今天表示感謝，指出此立場凸顯台海安全是印太地區穩定不可或缺的一環，也是國際民主社群的高度共識。

外交部發言人歐江安上午在例行新聞說明會中表示，外交部注意到法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）近日接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）書面專訪指出，台海安全攸關印太地區安全，法國譴責單方面改變現狀；為防止任何衝突發生，法國已做好採取行動的準備；勒德里安同時強調，法國也支持任何可能促進法國與台灣貿易關係的倡議。

歐江安說，對於勒德里安再次表達對台海和平穩定的高度重視並支持與台灣深化經貿關係，外交部表示誠摯感謝。

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歐江安指出，勒德里安對友台立場的明確表述，是去年8月法澳外長暨防長2+2會談、今年1月法日2+2會談後，法國政府再度重申對台海和平與穩定的重視；此立場也凸顯維持台海和平與穩定已是國際民主國社群的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

歐江安強調，法國是台灣重要的理念相近夥伴，目前擔任歐盟輪值主席國。台灣政府將持續深化台法在各領域的實質交流合作，在既有的深厚基礎上持續與法國等理念相近國家共同捍衛民主及人權等共享價值，包括以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：黃國倫）1110222