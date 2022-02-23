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國民黨2/300

國民黨成立青年事務委員會 統籌青年發展業務

2022/2/23 17:51
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）為統籌辦理青年發展業務，提升國民黨的青年競爭力，國民黨今天召開中常會通過「青年事務委員會組織規程」，成立「青年事務委員會」，將由國民黨秘書長黃健庭擔任召集人。

青年事務委員會未來將統籌現有革實院青年團、全國青工總會、組發會青年部等單位之業務，負責青年發展、青年公共參與社會服務等工作的規劃與執行，並負責研擬青年議題與政策，以及青年參政的輔導與輔選等工作。

青年事務委員會召集人由黃健庭擔任，2位副召集人由全國青工總會長與青年團總團長擔任，另設執行長綜理委員會事務。委員會設委員18人，由遴選委員會遴選後，提請主席聘任。

成員包括現任黨公職民意代表5人；全國青工會社會青年代表4人；青年團學生青年代表4人；青年議題及相關領域表現傑出社會人士代表5人。遴選委員會則由主席指派黨務主管及社會公正人士5至7人組成。

國民黨主席朱立倫下午在主持中常會時也表示，青年發展委員會的設置，將整合原有的青年部、青年團、青工會，從學青到社青，發揮更大力量，由黃健庭親自擔任召集人，結合學青、社青等力量，讓國民黨青年工作更深耕、發展力量龐大。（編輯：黃國倫）1110223

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