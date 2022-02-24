總統：政府會兼顧防疫與經濟 維持良好商業環境

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總統蔡英文（前）24日在總統府接見第24屆全國商店傑出店長，蔡總統進場時向眾人拱手致意。中央社記者王飛華攝 111年2月24日

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統蔡英文今天接見全國商店傑出店長，感謝他們的付出和貢獻，期許未來一年繼續團結合作，讓台灣的連鎖加盟產業蓬勃發展。她說，台灣今年仍有許多挑戰，政府會跟全國商家一起努力，兼顧防疫跟經濟，也會維持良好的商業環境。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維陪同下，接見第24屆全國商店傑出店長。

蔡總統說，很高興跟傑出店長見面，相信大家都是身經百戰，並且投入許多的專業與熱情，才能獲得這項連鎖業的奧斯卡獎，恭喜大家。

除了表達恭喜，總統也感謝台灣連鎖暨加盟協會每一年積極選拔人才，讓第一線培育人才被重視，也讓連鎖加盟店產業的服務品質不斷提升，她說，去年台灣經歷疫情艱困的考驗，非常謝謝大家在第一線對防疫的支持，疫情才能趨緩，民眾的生活才可以維持運作。

蔡總統表示，也因為連鎖加盟業的朋友積極響應，振興措施、刺激民間消費，讓台灣去年零售業的營業額衝到將近新台幣4兆元，尤其去年12月實體通路零售業的營業額更是創下歷年同月新高紀錄，在實體零售業網路銷售額部分，也成長36%，超越電商產業，這些亮眼的經濟成績，都要歸功大家在防疫、振興上的共同努力。

總統說，今年台灣仍然有很多的挑戰，政府一定會跟大家一起努力，兼顧防疫與經濟，也會維持良好的商業環境，感謝大家的付出與貢獻，這一年也要繼續團結合作讓台灣的連鎖加盟產業蓬勃發展，大步向前。（編輯：謝佳珍）1110224