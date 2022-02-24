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立院25日開議 蘇貞昌能否上台施政報告朝野攻防

2022/2/24 15:56
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（中央社記者范正祥、王揚宇台北24日電）立法院新會期明天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。議事攻防方面，國民黨團打算明天黨團大會決定；民眾黨團和時代力量黨團做好準備要質詢蘇貞昌；民進黨團則盼開議順利進行。

立法院長游錫堃18日主持朝野黨團協商，各黨團同意明天開議，舉行第10屆第5會期第1次會議，邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

關於開議日議事攻防，國民黨團總召曾銘宗今天受訪時說，明天召開黨團大會決定。

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶表示，黨團關切勞動保障，期待明天蘇貞昌的報告能夠針對勞保潛藏負債已達新台幣10兆元以上，說明政府對於勞保改革有無任何規劃，以及如何面對青年世代對於勞保危機，已經衍生不信任政府施政的困境。

另外，賴香伶指出，總統蔡英文2016年上任至今，勞動政見到目前為止落實了多少，還有多少勞動政見還沒有做到，也希望蘇貞昌能夠在明天回應民眾黨團的質疑。

時代力量黨團總召邱顯智說，時力不會杯葛開議，也準備交通安全、居住正義等議題要質詢蘇貞昌，希望其他政黨不要杯葛，因為每位立委都有質詢的權利，實質監督政府施政，更何況這會期要處理的事很多，希望院會議事能夠順利進行。

民進黨團總召柯建銘今天接受媒體聯訪指出，希望議事能夠順利進行，這也是民進黨團的期待，但通常不順利也是常態，民進黨團已發布明天甲動，見招拆招。

由於政府日前開放日本福島5縣食品進口，預料將成為本會期朝野攻防焦點。

對此柯建銘表示，這議題看國民黨在院會或委員會有什麼動作，民進黨團會見招拆招。他指出，在院會部分，民進黨團可以答應行政命令備查改審查，這沒有問題。柯建銘接著說，這一題應該到尾聲，因為行政命令已經生效了，希望國民黨適可而止。（編輯：蘇龍麒）1110224

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