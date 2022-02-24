外籍商務客鬆綁 在台商會：樂見其成融入國際經濟體

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（中央社記者王慶剛台北24日電）衛福部今天宣布自3月7日起，將放寬外籍商務人士來台規定。對此，在台灣的美國、澳紐與歐洲等國際商會除表示樂見其成，並希望在不影響防疫、保護民眾健康下，讓世界與台灣共享的資源恢復暢通。

衛福部今天指出，自3月7日起，開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應赴台灣駐外館處申請特別入境許可；中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由台灣的邀請單位申請入境。

對此，美國商會今天回應中央社時援引去年12月在官網發表的內容重申，美國商會不會立即要求減少或取消對任何入境者的檢測、檢疫與其他公共衛生規定，亦不會呼籲全面開放國界。

美國商會指出，商會所要求的是制定明確政策，在疫情期間保護大眾健康，且不會對台灣的商業環境和經濟利益造成不應有的損害。

澳紐商會表示，有關台灣放寬邊境檢疫政策，澳紐商會與會員樂見其成，並希望台灣邊境管制逐步鬆綁政策能加緊腳步，跟上其他大經濟體系國家。

澳紐商會指出，台灣的防疫管制措施相較其他國家格外嚴謹，但也希望能盡快打開國門，讓世界與台灣共享的資源恢復暢通，趁勢回復穩定。

歐洲商會表示，會遵照政府政策指示，並告知會員相關注意事項。

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經濟部長王美花昨天受訪表示，原本商務客一定要申請專案才能入境，未來只要拿到相關證明、邀請等文件，就可至外館申請台灣簽證入境、隔離天數也會縮短，之後會再研議放寬。

根據經濟部國際貿易局2020年11月17日公布相關規定，優先開放重大來台投資案、國外大型買主來台採購及商務履約等3大類型，具必要性、急迫性、不可取代性，對台灣經濟有重大貢獻者，由國內廠商函告中央目的事業主管機關審核後，專案提報指揮中心核准，視個案決定居家檢疫天數。（編輯：林克倫）1110224