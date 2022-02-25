蘇貞昌施政報告 談福食進口、烏俄局勢防認知作戰

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（中央社記者郭建伸台北25日電）行政院長蘇貞昌今天將赴立法院提出施政報告。根據書面資料，蘇貞昌除了提到會嚴格把關福島食品進口，也指出政府會嚴防境外勢力意圖藉烏克蘭情勢操作認知作戰，將積極強化澄清錯假訊息。

立法院第10屆第5會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。根據送達立法院的書面資料，蘇貞昌表示，在總統蔡英文領導及立法院支持下，全體民眾團結合作，不只守住疫情，經濟還逆勢成長，去年經濟成長率達6.45%，創近11年來新高。

蘇貞昌就「繁榮經濟、走向世界、造福國人」等3大主軸論述。報告指出，有關施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計接種人數已超過4600萬人次，接種人口涵蓋率第1劑近83%、第2劑超過76%，第3劑也已經約40%。

蘇貞昌指出，台灣絕大多數病例屬於輕症或無症狀，且醫療物資充足，政府會靈活調整防疫政策，創造兼顧防疫與經濟的「台灣模式」新生活。

蘇貞昌指出，政府審時度勢推動投資台灣3大方案，3年來總投資金額突破新台幣1.65兆元；政府正以國家群體發展力量，打造結構完整的西部科技廊帶，並培育高階人才和增補中階技術人力。

提及日本福島5縣食品，蘇貞昌表示，至去年底全世界只剩中國與台灣全面禁止，所有CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）會員國均開放進口，台灣要打開經貿大門就不能無視國際標準。

蘇貞昌表示，過去10年來政府檢驗的18萬件日本進口食品，其輻射殘量全數合格，也完成6份風險評估報告，確認最大風險暴露值均低於國際輻射防護委員會訂定標準。

蘇貞昌指出，政府於2月8日宣示調整對日本食品長達11年管制措施，並提出福島5縣食品新的安全規範，相關管制措施已於2月21日公告生效，未來一定會嚴格把關，要求業者清楚標示，落實產地雙證明與邊境百分百檢驗，查驗不符規定者，一律退運或銷毀。

蘇貞昌指出，日本前首相安倍晉三曾表示，台灣合理開放安全的日本食品進口、跨越加入CPTPP最大障礙，許多CPTPP會員國都表示歡迎台灣，而這只是開始，後續仍需跨越很多辛苦，大家一起努力能得到好結果。

針對烏克蘭及俄羅斯局勢，蘇貞昌指出，儘管台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性不同，為嚴防境外勢力意圖藉烏克蘭情勢操作認知作戰、破壞台海和平穩定，政府會更積極強化澄清錯假訊息、加強防範、穩定社會民心士氣，提升台海周邊軍事動態監測與預警。（編輯：楊蘭軒）1110225