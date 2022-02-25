蘇貞昌3/1專案報告開放福島食品、因應俄烏衝突

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北25日電）立法院會今天通過朝野黨團協商決定事項，3月1日邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施，以及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項的專案報告並備質詢。

今天是立法院新會期開議日，由於朝野黨團協商最新決定於3月1日邀請蘇貞昌專案報告福島食品進口及因應俄烏衝突，且在國民黨團堅持蘇貞昌先進行專案報告再進行施政報告之下，展延了原訂今天蘇貞昌上台進行施政方針及施政報告並備質詢的議事；蘇貞昌口頭施政方針及施政報告並備質詢，延至3月4日。

立法院朝野黨團2月18日協商並經各黨團簽字，邀請蘇貞昌今天進行施政方針及施政報告並備質詢。蘇貞昌上午率同相關部會首長列席，書面口頭報告一早也送至立法院，但朝野黨團協商作出最新決定，並經無異議通過。今天院會主席、立法院長游錫堃隨後裁示，今天會議依朝野協商共識到此為止，休息。

朝野黨團今天協商決定3月1日邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項的專案報告並備質詢，質詢人數由民進黨團推派6人、國民黨團推派10人、民眾黨團及時代力量黨團各推派2人，未參加黨團委員得優先發言，每位委員詢答時間15分鐘。

民進黨團書記長陳歐珀接受中央社記者訪問表示，各黨團協商時都非常理性，也認為要讓行政單位盡速處理俄烏戰爭相關因應措施等事宜。協商討論時，大家就日本福島及周邊食品輸入管制措施、俄羅斯入侵烏克蘭相關事項，討論要分2次或1次專案報告，後來大家同意在同次專案報告進行。

陳歐珀指出，今天朝野黨團協商過程中，各黨團也就質詢人數交換意見，因為按照往例，民進黨團推派11人、國民黨團7人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人；為使議事順利進行，民進黨團禮讓，給其他黨團多一點質詢人數。

國民黨團書記長萬美玲在議場表示，未來有很多問題都是蔡政府要應對，所以今天沒有辦法讓蘇貞昌進行施政方針及施政報告並備質詢，而是要更緊急因應國安問題及福島食品問題，並在下週院會開會時能夠做出更精確的說明和交代。

萬美玲說，3月1日蘇貞昌專案報告，國民黨團希望看到的報告是詳盡，不可以是敷衍，相關部會也要做好準備，詳細說清楚，審慎的評估。（編輯：謝佳珍）1110225