林崑海告別式各界上千人致哀 總統致詞一度泛淚
2022/2/26 09:21（2/26 10:08 更新）
三立媒體集團董事長林崑海告別式26日舉行，總統蔡英文親自到場弔唁，送他最後一程。（三立提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
（中央社記者洪學廣高雄26日電）三立媒體集團董事長林崑海告別式上午舉行，各界貴賓前來致哀，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌親自到場弔唁，總統致詞一度眼眶泛淚，謝謝海董對台灣貢獻。
三立媒體集團董事長林崑海
告別式今天在高雄市立殯儀館景行廳舉行，上午6時起先由遺孀張秀和子女進行家祭，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌、府院部會首長代表、跨黨派代表、以及三立集團員工7時多起陸續到場弔唁，共約上千名貴賓前來送他最後一程。
林崑海小檔案
- 出生：1954年
- 學歷：國立成功大學中小企業管理顧問進修班結業
- 經歷：
三立電視公司董事長
新永安有線電視公司常務監察
高雄市政府顧問
高雄市警察局義刑中隊前鎮中隊長
高雄市錄影帶公會常務理事
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蔡總統致詞表示，海董心心念念的都是台灣，所以立志要做台灣人的電視台，且他愛台灣的心不只在發展電視，也提攜許多後輩關心國家發展，和台灣一起打拚。
總統說，過去和林崑海見面時，他掛念的、談的都是台灣，特別是即使公投前已經躺在病榻上，卻依然關心台灣未來，實在令人欽佩感動。海董愛台灣的心已經讓大家牢牢記住，感謝他對台灣的貢獻跟愛護，「海董謝謝你，我們會繼續打拚下去」。
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林崑海妻舅、三立媒體集團總經理張榮華致詞首先回憶年輕時與林崑海及張秀3人共同打拚過程，接著表示去年底向病榻上的海董報告公司營運狀況時，當張秀問到「有沒有什麼事要交代」，林崑海說了句話卻因插管沒人聽清楚。直到他緊緊握住張榮華的手，「是不是要我們團結繼續打拚」，海董才點點頭回應。
林崑海14日病逝高雄榮民總醫院，享壽70歲，公祭告別式上午舉行，高雄市警方動員大批警力維持交通秩序，三立媒體集團現場搭起電視牆全程直播，場面隆重。（編輯：孫承武）1110226
三立媒體集團董事長林崑海告別式26日上午在高雄市立殯儀館景行廳舉行，各界貴賓前來致哀。中央社記者洪學廣攝 111年2月26日
三立媒體集團董事長林崑海日前病逝高雄榮民總醫院，26日上午舉行告別式，副總統賴清德（中）親自到場弔唁。（三立提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
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