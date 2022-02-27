炒房損及公眾最高關3年 內政部列為優先法案

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部去年通過修法，限制預售屋及新成屋換約轉售，炒房若損及公眾，最高可處3年以下有期徒刑。內政部次長花敬群今天說，草案仍在討論中，但已列為優先法案，希望這會期能通過。

內政部出重手修法打炒房，在去年底的部務會報中，通過修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」部分條文，並陳報行政院審查、同時蒐集各界意見及研議相關配套措施。

5大修法重點，包括限制預售屋與新建成屋換約轉售、預售屋解約需30天內申報、嚴禁製造熱銷假象等炒作行為、私法人取得住宅用房屋許可制以及檢舉獎金制度等。

「限制換約轉售」部分，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰新台幣50萬元到300萬元。

草案中也明定禁止炒作行為，嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處100萬元到500萬元；如果造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬元到5000萬元。

花敬群向中央社記者表示，草案送到行政院後還在討論中，主要是立委有意見，討論完才會知道是否會再調整、以及調整的幅度，刑責的部分是大家希望要多討論的地方。但內政部仍盼修法在這會期能通過，並已列為優先法案。

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另外，行政院去年初拍板暫緩換發數位身分證，須立專法後再依法辦理。內政部長徐國勇日前受訪時曾說，內政部已召開6次會議，積極進行專法審議，可望在這會期將草案送到立法院，並在立法後的2年內完成換發工作。

內政部次長陳宗彥表示，相關草案都在進行審查；至於新會期的重點法案仍在盤點中。（編輯：蘇志宗）1110227