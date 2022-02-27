中國高空氣球飄過台灣本島上空 學者：不用過多詮釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北27日電）國防部今天表示，中國的高空氣球曾飄進台灣本島上空。學者蘇紫雲表示，高空氣球的確有包括軍事用途，目前不排除任何可能，無論如何都要保持警戒，但不用過多詮釋。

對於近日發現共軍施放的氣球飄過台中高空，國防部發言人史順文今天表示，空軍對其動向均有所掌握，研判應為氣象科研使用，並將持續嚴密監控。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲今天上午出席「台灣絕對不是烏克蘭，中國有可能是俄羅斯」座談會時表示，高空氣球作用包括科學研究、氣象觀察，也有軍事的用途，目前不排除任何可能。但他推論該高空氣球作為軍事用途的機率不高，就算是軍事用途，也只能合理推測是中國東部戰區的偵查旅，比較有可能會需要偵測中高空大氣密度的任務。

蘇紫雲也說，無論如何都要保持警戒，但不用過多詮釋，這是最重要的。

蘇紫雲也在座談會中對烏克蘭局勢表示，烏克蘭不幸的是面對安全兩難，加入北約是安全所需，但加入北約又造成安全上的危險。台灣絕對不是安全的搭便車者，台灣展現出強烈自我防衛決心、意志和實際的作法。其次，絕不能寄望對手的善意，對於這些獨裁者而言，國際協議說撕毀就撕毀，根本毫無信任可言。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇紫雲說，俄國目的是打快閃戰，並搭配心理戰，藉以瓦解烏克蘭民心與士氣。其中精準的軍事打擊是物理上的認知作戰，藉由「震撼與威懾」突破烏克蘭民眾心防。但俄國的攻勢事實上遇到挫折，國際制裁已開始加劇，俄國內部也出現反戰運動，俄國將陷入另一塊泥濘，且對俄國不利的後座力效應將會放大。

蘇紫雲也提到，台灣應投入實際的行動，比如台灣的預算支出，第一是社福，第二是教育，第三才是國防。但新加坡的財政支出第一的是國防，在新加坡有句話稱只有國防，才有外交，這是台灣應該去思考的。（編輯：蘇志宗）1110227