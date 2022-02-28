台灣捐土耳其輪椅輔具 彰顯人道合作夥伴精神

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土耳其少女伊基澤爾（坐輪椅者）28日坐在台灣慈善組織捐贈的輪椅上舒心展顏，她的父母（後方站立者）表達感謝。16歲的她天生雙腳癱瘓而無法行走。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年2月28日

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（中央社記者何宏儒雷伊漢勒28日專電）駐土耳其代表黃志揚今天代表台灣慈善組織，捐贈土耳其雷伊漢勒市府輪椅和助行器，協助改善弱勢及受敘利亞內戰波及而傷殘人士生活，並且彰顯台、土人道合作夥伴精神。

爸爸將16歲少女伊基澤爾（Hadibanur Ikizer）抱到鮮黃色骨架、深藍色椅座的輪椅上，她立刻開心地盤腿而坐。媽媽推著輪椅離開時，伊基澤爾舒心展顏向旁人不斷揮手。

輪椅椅背後方印有Love from Taiwan（來自台灣的愛）。

財團法人普賢教育基金會和曹仲植基金會共同對雷伊漢勒市（Reyhanli）政府捐贈158組成人輪椅、20組兒童輪椅和100組助行器，今天在黃志揚、雷伊漢勒巿長哈哲歐魯（Mehmet Hacioglu）、國會議員托克德米爾（Sayin Ismet Tokdemir）等人見證下，交給受贈弱勢族群代表。

伊基澤爾天生雙腳癱瘓而無法行走。捐贈儀式前，她坐在受贈代表席上略顯忐忑，一旁的媽媽握住她的雙手不斷地鼓勵著。儀式後，剛接獲輪椅的伊基澤爾說：「我想要坐著輪椅，跟好朋友一起出去玩。」

儀式今天在台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心）舉行。黃志揚致詞時表示，儘管相距8000公里，台、土政府合作推動援助工作多年，彰顯人道合作夥伴精神。

他說：「台灣投入人道援助工作，自2015年以來就與雷伊漢勒市府建立起緊密合作關係...台灣政府希望藉由實際行動，透過教育及婦女培力計畫，讓學生有進入校園讀書學習的機會、讓更多弱勢朋友可以學習一技之長，逐漸達到經濟自主。」

哈哲歐魯致詞指出，台灣政府、駐土耳其代表處、雷伊漢勒巿政府2016年起從興建台北友誼學校開始在人道主義議題上合作。

他說：「儘管距離遙遠，土耳其和台灣有需要的時候，更能夠展現真正友誼。」哈哲歐魯希望台灣中心早日完工，在這處邊境提供最完善服務。

台灣中心建築主體2020年10月完工後投入營運，52個空間單元可望於3月間完成裝潢，讓使用單位進駐，展開全面營運，訂7月8日「雷伊漢勒日」正式開幕。

黃志揚訪視台灣中心推動的婦女培力計畫推動情形，並了解將用於成立手工編織、皮件、飾品及裁縫等4個專業工作坊的內部裝修進度。

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他感慨地表示，台灣努力與國際社會及土耳其夥伴共同設法協助因為戰爭造成的人道需求，但是烏克蘭此刻仍在戰爭中，持續造成悲劇和人道危機，「今天我的心情非常複雜」。

另外，國際合作發展基金會與美國哥倫比亞大學永續發展中心（CSD）合作開發醫療照護應用程式（App），今天也在台灣中心舉辦App推廣介紹座談會，期盼藉由數位方式，提供敘利亞難民及收容社區更多完整的健康照護資訊及服務。（編輯：黃自強）1110228

財團法人普賢教育基金會和曹仲植基金會共同對土耳其雷伊漢勒市政府捐贈158組成人輪椅、20組兒童輪椅和100組助行器，28日在台灣中心舉行捐贈儀式。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年2月28日

駐土耳其代表黃志揚（圖）28日代表台灣慈善組織捐贈雷伊漢勒市府輪椅和助行器。他致詞指出，兩國政府合作推動援助工作多年，彰顯人道合作夥伴精神。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年2月28日

駐土耳其代表處28日代表台灣慈善組織捐贈輪椅和助行器給土耳其雷伊漢勒巿府。巿長哈哲歐魯（圖）致詞強調，土、台在有需要時，更能夠展現真正友誼。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年2月28日