台灣150部平板電腦送聖文森 助學童上課

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台灣宜蘭潛水衣製造商薛長興公司捐贈的150台平板電腦近日送達聖文森。右起為聖國副總理丹尼爾（Montgomery Daniel）、台灣駐聖文森大使藍夏禮、聖國教育部長金恩（Curtis King）。（駐聖文森國大使館提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年3月2日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）台灣政府與潛水衣製造商薛長興公司合作，捐贈友邦聖文森國的150台平板電腦近日送達。聖國副總理丹尼爾表示，設備將送交因火山災情而無法返校上學的學童。

島國聖文森是台灣在位於加勒比海的中美洲友邦，全名「聖文森及格瑞那丁」（Saint Vincent and the Grenadines）。聖國副總理丹尼爾（Montgomery Daniel）、教育部長金恩（Curtis King）上週接受這批捐贈。

根據大使館新聞稿，台灣駐聖文森國大使藍夏禮在捐贈儀式上，感謝聖國駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）發起聯繫、宜蘭的潛水衣供應商薛長興公司董事長薛敏誠響應，促成捐贈，幫助聖國災區孩童接受教育。

去年4月索夫瑞火山（La Soufriere）爆發，2萬人撤離災區。丹尼爾表示，至今仍有79戶人家無法回到家園，孩童無法回學校上課，這150台平板電腦能夠幫助學童線上學習。

丹尼爾感謝台灣民間社會的愛心，聖國無論因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或火山災害，都得到台灣的慷慨協助。金恩感謝台灣政府多年支持聖國，這批平板電腦是災區學童最需要的學習工具。

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金恩也是東加勒比海國家組織（OECS）教育部長會議主席。藍夏禮指出，這次台灣的捐贈呼應正好呼應大會目標，加強區域內數位學習能力，無論對區域政策或台聖雙邊關係都深具意義。

大使館新聞稿指出，中華民國台灣與聖文森國建交41年，作為長期的國家發展夥伴，協助聖國多項民生基礎建設，持續推動教育文化援助計畫，目標合作共榮，增進兩國人民福祉。（編輯：馮昭）1110302

聖文森國副總理丹尼爾（Montgomery Daniel）（右）接受台灣駐聖文森大使藍夏禮捐贈150台平板電腦，致詞表達感謝。（駐聖文森國大使館提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年3月2日