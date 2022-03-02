挺過線民風波獲徵召 黃偉哲：沒情緒是假的

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、王揚宇台北2日電）民進黨中執會今天通過徵召台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3連任縣市長徵召案。遭捲入線民風波的黃偉哲會後感謝中執會通過徵召案，他強調，沒有做出賣同志的事，30年足跡可被檢驗。

面對同志指控，他坦言，說沒有情緒是假的，儘管感到蠻難過的，但要更堅強，努力做好自己的角色。

民進黨今天召開中執會，通過台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁3連任縣市長徵召案。

黃偉哲在中執會後受訪感謝中執會通過徵召，他提到，最近一些過去學運同志對他質疑，他很清楚說明，「我沒有做出賣同志的事」。40年前念大學，那時所碰到的包括來自情治機關、來自教官的恐嚇威脅，許多人都有同樣的經驗，甚至有所謂的威脅利誘、家人遭受騷擾，許多黨內同志都了解過去這些歷史。

黃偉哲說，除了感謝，他會更努力把市政做好，同時一定全力以赴，他也在中執會上承諾，一定打贏市長選戰，而且讓台南市議會民進黨能夠過半，這是努力的目標。

對於前民進黨秘書長羅文嘉指曾遭黃偉哲監控，他說，還沒有跟羅文嘉溝通，兩人已經好幾年沒碰面，羅文嘉的指涉、講法與認知，和事實有段落差，他會努力澄清。此外，促轉會針對外界的指涉也有些說明，他原則認同這樣的說明。

黃偉哲強調，在檔案局封存的資料，他真的不知道內容是什麼，但他相信一定有許多情治機關不管是基於爭功諉過或假造資料，他覺得，還沒有經過證實之前，就拿來審判自己的同志，是有些怪怪的。

他說，加入民進黨30多年來，他沒有違背過黨紀，沒有離開過民進黨，也沒有違反黨的紀律決議，「這30多年來，我們走過的足跡是可以被檢驗的」。（編輯：林興盟）1110302