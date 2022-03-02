挺過線民風波 黃偉哲：未曾配合威權特務作為

（中央社記者張榮祥台南2日電）民進黨中執會今天通過徵召深陷線民風波的台南市長黃偉哲競選連任，黃偉哲晚間透過臉書表示，「我從來沒有出賣過同志、沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為」。

黃偉哲今晚在臉書（facebook）發文指出，他感謝民進黨中執會通過台南市長徵召案，他會全力推動市政，爭取連任繼續為市民打拚。

黃偉哲表示，在中執會裡，很多人都是他熟識一輩子的戰友，他選擇在這個場合和大家述說這陣子以來的想法。「認識我的人都知道，我一向都不是喜歡針鋒相對的人。近來有些對於我的影射，我都告訴自己要心平氣和。因為這個黨，是我生命中最熱血的時候參加的黨，這個國家是我們心心念念守護的台灣」。

黃偉哲說，有不少人和他一樣，在求學時期，就有教官以未來有各種好處，有獎學金、當兵比較輕鬆、找工作比較方便種種，要他們加入國民黨的校園組織工作。「然而，當時的我，卻選擇另一條路－參與學生運動」，也因此被教官警告、家人被騷擾，甚至在群眾運動當中被暴打受傷。他一直把這樣的經歷，當成生命當中光榮的印記，然後帶著這些印記加入最愛的民進黨。

黃偉哲強調，「我從來沒有出賣過同志、沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為。轉型正義是我信仰的價值，國家法令、黨的規範，該怎麼做就怎麼做」。他的立場很清楚，應該檢視威權時代的歷史，並追究黨國體制的責任，但不是在受難者之間製造猜忌。

黃偉哲表示，「當年的我們，都選擇了面對拒馬，面對充滿荊棘的道路，這是我們對於台灣有所信念，因此走一條比較辛苦的路，而且一路走過來。希望我們不畏艱難，繼續攜手讓國家前進」。

黃偉哲也呼籲在為台灣自由民主打拚的同時，也請大家踴躍捐款，支持烏克蘭人民守護和平家園。（編輯：黃世雅）1110302